NYT: американская разведка готовила ВСУ для наступления под Харьковом

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
США активно делились разведданными перед началом наступления ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американская разведка активно делилась информацией с украинскими военными перед началом контрнаступления на харьковском направлении. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона.

«Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам спланировать контрнаступление», — пишет The New York Times.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении провалилось. За сутки ВСУ потеряли более 270 бойцов. 10 сентября Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР).

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Американская разведка активно делилась информацией с украинскими военными перед началом контрнаступления на харьковском направлении. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Пентагона. «Летом высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. Такая разведка в режиме реального времени позволила украинцам спланировать контрнаступление», — пишет The New York Times. Ранее в Минобороны РФ заявили, что наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении провалилось. За сутки ВСУ потеряли более 270 бойцов. 10 сентября Изюмско-Балаклейская группировка российских войск была переброшена на территории Донецкой народной республики (ДНР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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