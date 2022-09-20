Депутат Госдумы Белик: республики Донбасса «заслужили» стать частью РФ

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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь
По словам Белика, Донбассу нужно дать возможность вернуться на историческую родину Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Республики Донбасса сполна прошли свой путь противостояния с киевским режимом, чем заслужили стать частью России. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом», — сказал Белик РИА «Новости». «Они не просто наши союзники, они и мы — это единое целое. Сегодня нам нужно просто дать им [республикам Донбасса] возможность вернуться на историческую родину, которая из-за катастрофы потеряла этих людей тридцать лет назад», — добавил депутат.

Ранее в Госдуме анонсировали сроки проведения референдума в ЛНР. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, референдум в ЛНР будет проведен осенью. Главы ДНР и ЛНР также решили объединиться для проведения референдума.

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Республики Донбасса сполна прошли свой путь противостояния с киевским режимом, чем заслужили стать частью России. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. «Мы обязаны быть вместе с ними, они это заслужили и сполна прошли свой в путь в Россию, проливая кровь в боях с киевским режимом», — сказал Белик РИА «Новости». «Они не просто наши союзники, они и мы — это единое целое. Сегодня нам нужно просто дать им [республикам Донбасса] возможность вернуться на историческую родину, которая из-за катастрофы потеряла этих людей тридцать лет назад», — добавил депутат. Ранее в Госдуме анонсировали сроки проведения референдума в ЛНР. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, референдум в ЛНР будет проведен осенью. Главы ДНР и ЛНР также решили объединиться для проведения референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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