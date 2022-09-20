В ДНР не будут публично казнить наемников

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
По словам Пушилина, власти будут следовать законодательству региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике не будут проводиться публичные казни иностранных наемников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Публичные казни иностранных наемников в Донецкой Народной Республике проводиться не будут», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». «Так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин заявил о наступлении союзных сил на артемовском направлении. «Союзные силы уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», — сообщил глава ДНР.

Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Донецкой Народной Республике не будут проводиться публичные казни иностранных наемников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Публичные казни иностранных наемников в Донецкой Народной Республике проводиться не будут», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». «Так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — добавил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил о наступлении союзных сил на артемовском направлении. «Союзные силы уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», — сообщил глава ДНР. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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