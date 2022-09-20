В ДНР не будут публично казнить наемников

В Донецкой Народной Республике не будут проводиться публичные казни иностранных наемников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Публичные казни иностранных наемников в Донецкой Народной Республике проводиться не будут», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». «Так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — добавил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил о наступлении союзных сил на артемовском направлении. «Союзные силы уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», — сообщил глава ДНР.
Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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В Донецкой Народной Республике не будут проводиться публичные казни иностранных наемников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Публичные казни иностранных наемников в Донецкой Народной Республике проводиться не будут», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». «Так говорит законодательство Донецкой Народной Республики — приведение в исполнение и отсутствие какой-либо информации на запросы родственников, это все предусмотрено законодательством Донецкой Народной Республики, касающимся высшей меры наказания», — добавил глава ДНР. Ранее Пушилин заявил о наступлении союзных сил на артемовском направлении. «Союзные силы уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», — сообщил глава ДНР. Вооруженные конфликты на территории Украины происходят в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.