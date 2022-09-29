Жена муфтия Дагестана попросила Путина дать дагестанцам отсрочку от мобилизации

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Жители Дагестана нуждаются в отсрочке от мобилизации, заявила супруга муфтия Дагестана Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Жителям Дагестана необходимо предоставить отсрочку от мобилизации для тщательной подготовки бойцов. Об этом сообщила советник и супруга муфтия Республики Дагестан, Айна Гамзатова.

«Я и мой народ хотели бы предложить президенту РФ Владимиру Путину, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — написала в своем telegram-канале Гамзатова. Среди причин такой просьбы указывается на то, что Дагестан наравне с Чеченской Республикой выполнили план по мобилизации, а также то, что из Республики едет недостаточно подготовленная молодежь.

Советник Муфтия пообещала в течение шести месяцев подготовить «настоящих воинов». «Со своей стороны всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под Вашим руководством», — заключила Гамзатова.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов потребовал, чтобы частичная мобилизация проходила строго по объявленным президентом критериям, передавал RT. Он добавил, что акции против мобилизации были «подготовлены из-за рубежа», сообщала «Национальная служба новостей». 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию для граждан, пребывающих в запасе.

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Жителям Дагестана необходимо предоставить отсрочку от мобилизации для тщательной подготовки бойцов. Об этом сообщила советник и супруга муфтия Республики Дагестан, Айна Гамзатова. «Я и мой народ хотели бы предложить президенту РФ Владимиру Путину, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — написала в своем telegram-канале Гамзатова. Среди причин такой просьбы указывается на то, что Дагестан наравне с Чеченской Республикой выполнили план по мобилизации, а также то, что из Республики едет недостаточно подготовленная молодежь. Советник Муфтия пообещала в течение шести месяцев подготовить «настоящих воинов». «Со своей стороны всесильно обеспечим народную поддержку всему происходящему под Вашим руководством», — заключила Гамзатова. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов потребовал, чтобы частичная мобилизация проходила строго по объявленным президентом критериям, передавал RT. Он добавил, что акции против мобилизации были «подготовлены из-за рубежа», сообщала «Национальная служба новостей». 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию для граждан, пребывающих в запасе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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