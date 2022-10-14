Путин оценил роль Германии в конфликте на Украине

Путин: Германия ставит в приоритет союз с НАТО
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Во главу угла Германия ставит союзнические обязательства в рамках НАТО Фото:

Во главу угла Германия ставит союзнические обязательства в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Это выбор тех людей, которые легитимно пришли к власти в германии. Они должны сами определить выполнение союзнических обязательств или обеспечение своего собственного народа и национальных интересов. Во главу угла поставлены в данным случае союзнические обязательства в рамках НАТО. Я считаю, что это ошибка, за которую расплачивается бизнес, экономика, граждане Германии», — сказал Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

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Во главу угла Германия ставит союзнические обязательства в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Это выбор тех людей, которые легитимно пришли к власти в германии. Они должны сами определить выполнение союзнических обязательств или обеспечение своего собственного народа и национальных интересов. Во главу угла поставлены в данным случае союзнические обязательства в рамках НАТО. Я считаю, что это ошибка, за которую расплачивается бизнес, экономика, граждане Германии», — сказал Путин. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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