МИД Украины попросил у Запада системы ПВО после заявления Путина

Внешнеполитическое ведомство Украины также призвало международных партнеров осудить введение военного положения в регионах РФФото: Reuters
Киев попросил у Запада предоставления ВСУ систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
«Обращаемся с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны», — отмечается в тексте. Кроме того, украинский МИД призвал международных партнеров осудить введение военного положения в новых регионах России.
Владимир Зеленский регулярно просит Запад предоставить военным Украины системы ПВО. Так, в сентябре он завил, что украинской армии необходима поддержка оружием. При этом ранее он говорил, что Киев уже не ждет от Запада предоставления авиации, однако не перестанет надеяться на получение системы противовоздушной обороны.
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Киев попросил у Запада предоставления ВСУ систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. «Обращаемся с призывом как можно быстрее предоставить Украине современные системы противоракетной и противовоздушной обороны», — отмечается в тексте. Кроме того, украинский МИД призвал международных партнеров осудить введение военного положения в новых регионах России. Владимир Зеленский регулярно просит Запад предоставить военным Украины системы ПВО. Так, в сентябре он завил, что украинской армии необходима поддержка оружием. При этом ранее он говорил, что Киев уже не ждет от Запада предоставления авиации, однако не перестанет надеяться на получение системы противовоздушной обороны.