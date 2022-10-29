Русский военнопленный рассказал об игре ВСУ на западные камеры

Украинские бойцы создают видимость хорошего отношения к военнопленным для Запада. Об этом рассказал один из освобожденных российских военнопленных.
«Когда в лагерь приезжали репортеры западных СМИ <…> отношение сразу же менялось. Они (ВСУ) вытаскивали шахматы на улицу, якобы мы играли и отдыхали. На самом деле, это, конечно, не так», — поделился бывший пленник.
Он уточнил, что в лагере для военнопленных их не трогали, но морально российским ребятам было тяжело. Например, заставляли общаться только на украинском языке. Другой военнопленный рассказал, что украинские бойцы убеждали их, будто они никому не нужны, в том числе и России.
Ранее Россия провела обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50. Это не первый случай такого обмена между РФ и Украиной.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.
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Украинские бойцы создают видимость хорошего отношения к военнопленным для Запада. Об этом рассказал один из освобожденных российских военнопленных. «Когда в лагерь приезжали репортеры западных СМИ <…> отношение сразу же менялось. Они (ВСУ) вытаскивали шахматы на улицу, якобы мы играли и отдыхали. На самом деле, это, конечно, не так», — поделился бывший пленник. Он уточнил, что в лагере для военнопленных их не трогали, но морально российским ребятам было тяжело. Например, заставляли общаться только на украинском языке. Другой военнопленный рассказал, что украинские бойцы убеждали их, будто они никому не нужны, в том числе и России. Ранее Россия провела обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50. Это не первый случай такого обмена между РФ и Украиной. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима, нацбатов и ВСУ.