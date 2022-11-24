24 ноября 2022

В Киеве посчитали затраты на восстановление энергосистемы после ударов РФ

Министр инфраструктуры Украины: на восстановление энергосистемы потребуется несколько миллионов долларов
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Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, энергетика, интер рао, южноуральская грэс
Украина сталкивается с нехваткой оборудования и материалов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На восстановление Украины понадобится несколько миллионов долларов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Украина нуждается в помощи в несколько сотен миллионов долларов — в дополнение к текущей бюджетной поддержке — для срочного ремонта своей энергосистемы», — утверждает он, передает газета Financial Times. В статье говорится, что Украине не хватает трансформаторных блоков на замену построенных во времена СССР элементов ее энергосистемы.

Сейчас власти Киева находятся в поисках запасных частей в Польше и Литве и надеются нарастить внутреннее производство. Уточняется, что сборка новых агрегатов обычно занимает от четырех до восьми месяцев.

После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. В конце октября исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук говорил о том, что в стране израсходована большая часть оборудования для ремонта энергосистемы. Он также сказал, что стоимость оборудования, которое необходимо купить, оценивается в сотни миллионов долларов.

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На восстановление Украины понадобится несколько миллионов долларов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Украина нуждается в помощи в несколько сотен миллионов долларов — в дополнение к текущей бюджетной поддержке — для срочного ремонта своей энергосистемы», — утверждает он, передает газета Financial Times. В статье говорится, что Украине не хватает трансформаторных блоков на замену построенных во времена СССР элементов ее энергосистемы. Сейчас власти Киева находятся в поисках запасных частей в Польше и Литве и надеются нарастить внутреннее производство. Уточняется, что сборка новых агрегатов обычно занимает от четырех до восьми месяцев. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. В конце октября исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук говорил о том, что в стране израсходована большая часть оборудования для ремонта энергосистемы. Он также сказал, что стоимость оборудования, которое необходимо купить, оценивается в сотни миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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