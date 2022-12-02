Мирошник оценил попытку Зеленского избавиться от Кличко

Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник назвал скандал с пунктами обогрева попыткой Зеленского избавиться от Кличко
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Евромайдан. Киев, кличко виталий, яценюк арсений
Кличко является возможной политической угрозой Зеленскому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Скандал вокруг пунктов обогрева в Киеве — это попытка президента Украины Владимира Зеленского избавиться от потенциального конкурента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Такое предположение выдвинул бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Зеленский видит в Кличко угрозу своему нынешнему положению. Киевский мэр является одной из альтернатив, на которую могут сделать ставку западные хозяева, подыскивая замену Зеленскому, если он снова совершит действие типа «удара по Польше», — сообщил Мирошник в беседе с ТАСС.

Пункты обогрева были анонсированы Кличко на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в Киеве. Планировалось, что их будет более тысячи, но по итогам проверки, устроенной Зеленским, оказалось, что большинство пунктов организованны некачественно и функционируют лишь несколько сотен.

Ранее URA.RU сообщало об открытии нескольких сотен пунктов обогрева в Киеве. Мэр Кличко призвал жителей приготовиться к тяжелой зиме без электричества, воды и тепла.

Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины после теракта на Крымском мосту, который совершили украинские спецслужбы. После этого во многих городах Украины начались перебои с электро- и водоснабжением.

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Скандал вокруг пунктов обогрева в Киеве — это попытка президента Украины Владимира Зеленского избавиться от потенциального конкурента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Такое предположение выдвинул бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «Зеленский видит в Кличко угрозу своему нынешнему положению. Киевский мэр является одной из альтернатив, на которую могут сделать ставку западные хозяева, подыскивая замену Зеленскому, если он снова совершит действие типа «удара по Польше», — сообщил Мирошник в беседе с ТАСС. Пункты обогрева были анонсированы Кличко на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в Киеве. Планировалось, что их будет более тысячи, но по итогам проверки, устроенной Зеленским, оказалось, что большинство пунктов организованны некачественно и функционируют лишь несколько сотен. Ранее URA.RU сообщало об открытии нескольких сотен пунктов обогрева в Киеве. Мэр Кличко призвал жителей приготовиться к тяжелой зиме без электричества, воды и тепла. Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины после теракта на Крымском мосту, который совершили украинские спецслужбы. После этого во многих городах Украины начались перебои с электро- и водоснабжением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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