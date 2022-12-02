Мирошник оценил попытку Зеленского избавиться от Кличко

Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник назвал скандал с пунктами обогрева попыткой Зеленского избавиться от Кличко

02 декабря 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Кличко является возможной политической угрозой Зеленскому Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скандал вокруг пунктов обогрева в Киеве — это попытка президента Украины Владимира Зеленского избавиться от потенциального конкурента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Такое предположение выдвинул бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «Зеленский видит в Кличко угрозу своему нынешнему положению. Киевский мэр является одной из альтернатив, на которую могут сделать ставку западные хозяева, подыскивая замену Зеленскому, если он снова совершит действие типа «удара по Польше», — сообщил Мирошник в беседе с ТАСС. Пункты обогрева были анонсированы Кличко на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в Киеве. Планировалось, что их будет более тысячи, но по итогам проверки, устроенной Зеленским, оказалось, что большинство пунктов организованны некачественно и функционируют лишь несколько сотен. Ранее URA.RU сообщало об открытии нескольких сотен пунктов обогрева в Киеве. Мэр Кличко призвал жителей приготовиться к тяжелой зиме без электричества, воды и тепла. Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины после теракта на Крымском мосту, который совершили украинские спецслужбы. После этого во многих городах Украины начались перебои с электро- и водоснабжением.

Скандал вокруг пунктов обогрева в Киеве — это попытка президента Украины Владимира Зеленского избавиться от потенциального конкурента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Такое предположение выдвинул бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. «Зеленский видит в Кличко угрозу своему нынешнему положению. Киевский мэр является одной из альтернатив, на которую могут сделать ставку западные хозяева, подыскивая замену Зеленскому, если он снова совершит действие типа «удара по Польше», — сообщил Мирошник в беседе с ТАСС. Пункты обогрева были анонсированы Кличко на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в Киеве. Планировалось, что их будет более тысячи, но по итогам проверки, устроенной Зеленским, оказалось, что большинство пунктов организованны некачественно и функционируют лишь несколько сотен. Ранее URA.RU сообщало об открытии нескольких сотен пунктов обогрева в Киеве. Мэр Кличко призвал жителей приготовиться к тяжелой зиме без электричества, воды и тепла. Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины после теракта на Крымском мосту, который совершили украинские спецслужбы. После этого во многих городах Украины начались перебои с электро- и водоснабжением.