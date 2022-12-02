The American Thinker: Зеленский собрался продать Украину по частям

02 декабря 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Зеленский собрался продать Украину по частям, заявила Оливия Мюррей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский собирается продать украинские территории по частям. Об этом написала автор статьи в издании American Thinker Оливия Мюррей. «План Зеленского ввести систему шефства для возобновления Украины означает „продажу страны по частям“», — написала Мюррей в журнале . Отмечается, что в сентябре Зеленский встречался с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком, с которым он обсуждал привлечение инвестиций в разрушенную конфликтом экономику страны. Тогда Финк посоветовал президенту Украины создать фонд реконструкции, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы. Мюррей отметила, что Зеленский по рекомендации Финка создал «патронажную» систему, которая позволит продавать украинские территории тем, кто заплатит высокую сумму. Также Киев на днях объявил о начале программы для привлечения государств для восстановления Украины. По словам Зеленского, на эти цели требуется более триллиона долларов. Ранее китайский портал Гуаньча сообщал, что Зеленский собирается продать Украину Западу. Автор статьи назвал передачу страны в другие руки на фоне конфликта с Россией бессмысленной.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается продать украинские территории по частям. Об этом написала автор статьи в издании American Thinker Оливия Мюррей. «План Зеленского ввести систему шефства для возобновления Украины означает „продажу страны по частям“», — написала Мюррей в журнале. Отмечается, что в сентябре Зеленский встречался с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком, с которым он обсуждал привлечение инвестиций в разрушенную конфликтом экономику страны. Тогда Финк посоветовал президенту Украины создать фонд реконструкции, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы. Мюррей отметила, что Зеленский по рекомендации Финка создал «патронажную» систему, которая позволит продавать украинские территории тем, кто заплатит высокую сумму. Также Киев на днях объявил о начале программы для привлечения государств для восстановления Украины. По словам Зеленского, на эти цели требуется более триллиона долларов. Ранее китайский портал Гуаньча сообщал, что Зеленский собирается продать Украину Западу. Автор статьи назвал передачу страны в другие руки на фоне конфликта с Россией бессмысленной.