В России начнет полеты первый беспилотный вертолет БАСС-200

Росавиация сертифицирует первый гражданский беспилотный вертолет

29 декабря 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Функции первого беспилотного вертолета будут ограниченными Фото: Владимир Андреев © URA.RU До конца этого года в России сертифицируют первый беспилотный гражданский вертолет БАСС-200. Его разработчик — центр вертолетостроения «Миль и Камов», входящий в госкорпорацию «Ростех». Процесс запуска пока затруднен проблемами с поставками иностранных комплектующих, в частности двигателя, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в отрасли. «В РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет. Процесс запуска его серийного производства сейчас в зачаточном состоянии из-за наличия большого количества иностранных комплектующих. Программа сертификационных работ по БАС-200 сейчас выполнена менее чем на 10%, а из необходимых 200 часов налета воздушного судна есть менее 10 часов, которые зачтет Росавиация. Суммарный же налет всех созданных аппаратов составляет до 50 часов», — передают «Известия» слова источника. Функции первого беспилотного вертолета будут ограниченными — его нельзя использовать для доставки грузов, отметили специалисты. По согласованию с Росавиацией, его можно будет задействовать в воздушной съемке, лесоавиаработах, летных проверках различных объектов. Ранее сообщалось, что в России начнут производить беспилотные ударные вертолеты. Их также намерена разрабатывать структура госкорпорации «Ростех». Уточнялось, что беспилотник этого типа сможет перевозить груз массой до 200 килограммов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

До конца этого года в России сертифицируют первый беспилотный гражданский вертолет БАСС-200. Его разработчик — центр вертолетостроения «Миль и Камов», входящий в госкорпорацию «Ростех». Процесс запуска пока затруднен проблемами с поставками иностранных комплектующих, в частности двигателя, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в отрасли. «В РФ сертифицируют первый беспилотный вертолет. Процесс запуска его серийного производства сейчас в зачаточном состоянии из-за наличия большого количества иностранных комплектующих. Программа сертификационных работ по БАС-200 сейчас выполнена менее чем на 10%, а из необходимых 200 часов налета воздушного судна есть менее 10 часов, которые зачтет Росавиация. Суммарный же налет всех созданных аппаратов составляет до 50 часов», — передают «Известия» слова источника. Функции первого беспилотного вертолета будут ограниченными — его нельзя использовать для доставки грузов, отметили специалисты. По согласованию с Росавиацией, его можно будет задействовать в воздушной съемке, лесоавиаработах, летных проверках различных объектов. Ранее сообщалось, что в России начнут производить беспилотные ударные вертолеты. Их также намерена разрабатывать структура госкорпорации «Ростех». Уточнялось, что беспилотник этого типа сможет перевозить груз массой до 200 килограммов.