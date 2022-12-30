Диетолог перечислила блюда, которые нельзя оставлять на столе на всю новогоднюю ночь

Любые заправленные салаты и бутерброды с икрой нельзя оставлять на новогоднем столе на всю ночь, потому что они быстро портятся. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Салаты, заправленные майонезом, а также бутерброды с икрой — быстро потрятся. Поэтому не нужно оставлять их на новогоднем столе на всю ночь», — пишет Sputnik, ссылаясь на Соломатину. Она отметила, что такие блюда даже в холодильнике хранятся не более 12 часов.
Врач-диетолог Соломатина добавила, что десерты и фруктовые нарезки также не нужно оставлять долго на столе. Поэтому, чтобы избежать опасных последствий для здоровья, следует подавать блюда на стол порционно.
«Съели салат — достали из холодильника, заправили и подали новую порцию. Не держим в холодильнике заправленные нарезанные фрукты. Торты тоже заранее не достаем», — поясняет Соломатина. К блюдам, которые можно подать на стол сразу врач отнесла — нарезку сухой колбасы, целые фрукты, овощи, твердый сыр. Они не испортятся вне холодильника, а лишь потеряют внешний вид.
Ранее сообщалось о том, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью: речь о паре бокалов белого сухого вина. При этом от коктейлей и газировок лучше отказаться
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.