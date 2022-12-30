Диетолог перечислила блюда, которые нельзя оставлять на столе на всю новогоднюю ночь

31 декабря 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Многие праздничные блюда очень быстро портятся при комнатной температуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Любые заправленные салаты и бутерброды с икрой нельзя оставлять на новогоднем столе на всю ночь, потому что они быстро портятся. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. «Салаты, заправленные майонезом, а также бутерброды с икрой — быстро потрятся. Поэтому не нужно оставлять их на новогоднем столе на всю ночь», — пишет Sputnik, ссылаясь на Соломатину. Она отметила, что такие блюда даже в холодильнике хранятся не более 12 часов. Врач-диетолог Соломатина добавила, что десерты и фруктовые нарезки также не нужно оставлять долго на столе. Поэтому, чтобы избежать опасных последствий для здоровья, следует подавать блюда на стол порционно. «Съели салат — достали из холодильника, заправили и подали новую порцию. Не держим в холодильнике заправленные нарезанные фрукты. Торты тоже заранее не достаем», — поясняет Соломатина. К блюдам, которые можно подать на стол сразу врач отнесла — нарезку сухой колбасы, целые фрукты, овощи, твердый сыр. Они не испортятся вне холодильника, а лишь потеряют внешний вид. Ранее сообщалось о том, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью: речь о паре бокалов белого сухого вина. При этом от коктейлей и газировок лучше отказаться

Любые заправленные салаты и бутерброды с икрой нельзя оставлять на новогоднем столе на всю ночь, потому что они быстро портятся. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. «Салаты, заправленные майонезом, а также бутерброды с икрой — быстро потрятся. Поэтому не нужно оставлять их на новогоднем столе на всю ночь», — пишет Sputnik, ссылаясь на Соломатину. Она отметила, что такие блюда даже в холодильнике хранятся не более 12 часов. Врач-диетолог Соломатина добавила, что десерты и фруктовые нарезки также не нужно оставлять долго на столе. Поэтому, чтобы избежать опасных последствий для здоровья, следует подавать блюда на стол порционно. «Съели салат — достали из холодильника, заправили и подали новую порцию. Не держим в холодильнике заправленные нарезанные фрукты. Торты тоже заранее не достаем», — поясняет Соломатина. К блюдам, которые можно подать на стол сразу врач отнесла — нарезку сухой колбасы, целые фрукты, овощи, твердый сыр. Они не испортятся вне холодильника, а лишь потеряют внешний вид. Ранее сообщалось о том, сколько можно выпить на Новый год без вреда здоровью: речь о паре бокалов белого сухого вина. При этом от коктейлей и газировок лучше отказаться