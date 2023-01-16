Кадыров припомнил слова Путина про россиян, которые «попадут в рай»

17 января 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров напомнил слова Владимира Путина о мире без России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия — великая держава, которая в случае ядерной эскалации не позволит себе проиграть. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, припомнив слова главы государства Владимира Путина о том, что россияне «попадут в рай», а враги РФ «просто сдохнут». «Россия — великая держава, ядерная держава. Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было… Мы попадем в рай, они — в ад», — заявил Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, слова чеченского лидера передает РИА Новости. Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», обсуждая вопрос ядерной эскалации, сравнил россиян с мучениками, которые попадут в рай. Согласно заявлению президента, Россия является жертвой в конфликте с представителями Запада, которые проявляют себя в качестве агрессора, а потому «просо сдохнут». Ядерному оружию, которым обладает Россия сегодня, не может противостоять ни одна современная система защиты. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что беспилотный аппарат «Посейдон», способный нести ядерный заряд, является недосягаемым для перехвата современными средствами, передает RT.

Россия — великая держава, которая в случае ядерной эскалации не позволит себе проиграть. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, припомнив слова главы государства Владимира Путина о том, что россияне «попадут в рай», а враги РФ «просто сдохнут». «Россия — великая держава, ядерная держава. Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было… Мы попадем в рай, они — в ад», — заявил Кадыров, комментируя ситуацию на Украине, слова чеченского лидера передает РИА Новости. Ранее Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», обсуждая вопрос ядерной эскалации, сравнил россиян с мучениками, которые попадут в рай. Согласно заявлению президента, Россия является жертвой в конфликте с представителями Запада, которые проявляют себя в качестве агрессора, а потому «просо сдохнут». Ядерному оружию, которым обладает Россия сегодня, не может противостоять ни одна современная система защиты. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что беспилотный аппарат «Посейдон», способный нести ядерный заряд, является недосягаемым для перехвата современными средствами, передает RT.