В Бундестаге заявили, что США отправляют Германию «в огонь» для борьбы с Россией

Депутат Бундестага Дагделен: США толкают Германию на самопожертвование в борьбе с Россией

Решение о поставке немецких танков повлечет угрозу безопасности населения ФРГ, уточнила депутат Севим Дагделен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США и другие страны НАТО подталкивают Германию к самопожертвованию, вынуждая поставить танки Leopard Украине, что приведет к столкновению между Россией и ФРГ. Об этом сообщила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

«Очевидно, речь идет о перекладывании США ответственности на Германию. Берлин нужно отправить в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-русские отношения в свою пользу. <…> Решение о поставке немецких танков повлекло бы за собой самую большую угрозу безопасности населения Германии со времен Второй мировой войны», — отметила Севим Дагделен в материале для газеты Berliner Zeitung. По ее словам, США пытаются принудить своих союзников к самопожертвованию, несмотря на то, что обычно на это отправляют «вассалов».

Депутат также отмечает, что другие страны НАТО также оказывают давление на немецкое правительство. Например, правительство Великобритании и Польши объявили о поставке собственного вооружения на Украину, тем самым как бы намекая на шаги со стороны Германии. Также Дагделен пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сейчас старается действовать только с разрешения США и его страна не лезет вперед, чтобы не попасть «под огонь».

Ранее Шольц не захотел отвечать на вопрос о том, станет ли Германия поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard 2. Он отметил, что ФРГ должна избегать эскалации конфликта.

США и другие страна Запада оказывают поддержку Украине с момента начала спецоперации РФ на территории страны. Они оказывают Киеву поддержку в виде вооружения и финансов. Ранее американские военные начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии, сообщает Life . Говоря о поставках танков Украине президент Польши Анджей Дуда отметил, что Германию заставит оказать такую поддержку Украине ее членство в НАТО, сообщает Nation News.