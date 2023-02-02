Тюменских рабочих переманивают в ЯНАО на зарплаты в 320 тысяч рублей

03 февраля 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

За работу на ямальском месторождении тюменцам заплатят до 320 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Машинистов из Тюмени приглашают на работу в Восточно-Мессояхское месторождение (ЯНАО). Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте Superjob, соискателю обещают зарплату до 323 тысяч рублей за вахту. «В крупную российскую газодобывающую компанию требуются „Машинисты трубоукладчика“. Место работы: Восточно-Мессояхское НГК месторождение. Зарплата до 323 400 рублей», — указано в опубликованной вакансии. Обязательными требованиями к сотруднику являются опыт работы от трех лет и наличие сертификата о вакцинации против COVID-19. Работодатель гарантирует бесплатно предоставить трехразовое питание, проживание, спецодежду и проезд в обе стороны. Также сотруднику будут выплачивать еженедельно аванс в размере четырех тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предлагают отправить на вахту в Татарстан. За работу в Нижнекамске (Республика Татарстан) сотрудникам заплатят до 240 тысяч рублей.

Машинистов из Тюмени приглашают на работу в Восточно-Мессояхское месторождение (ЯНАО). Как сообщается в вакансии, размещенной на сайте Superjob, соискателю обещают зарплату до 323 тысяч рублей за вахту. «В крупную российскую газодобывающую компанию требуются „Машинисты трубоукладчика“. Место работы: Восточно-Мессояхское НГК месторождение. Зарплата до 323 400 рублей», — указано в опубликованной вакансии. Обязательными требованиями к сотруднику являются опыт работы от трех лет и наличие сертификата о вакцинации против COVID-19. Работодатель гарантирует бесплатно предоставить трехразовое питание, проживание, спецодежду и проезд в обе стороны. Также сотруднику будут выплачивать еженедельно аванс в размере четырех тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцам предлагают отправить на вахту в Татарстан. За работу в Нижнекамске (Республика Татарстан) сотрудникам заплатят до 240 тысяч рублей.