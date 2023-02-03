В ЛДПР поддержали экс-губернатора Фургала после обвинительного приговора

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Несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала. Хабаровск, плакаты, протестующие, митинг, шествие, несанкционированная акция, фургал сергей портрет
ЛДПР продолжит поддерживать Сергея Фургала, несмотря на решение суда Фото:
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

ЛДПР будет продолжать оказывать осужденному бывшему губернатору Сергею Фургалу поддержку. Он был осужден 2 февраля по двум убийствам и одному покушению. Об этом заявил член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов.

«ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу [Фургалу]. Приговор еще не вступил в законную силу. Я полагаю, что адвокаты будут обжаловать», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС.

Сергей Фургал победил на выборах в губернаторы Хабаровского края в 2018 году. Вскоре против Фургала стали возбуждать уголовные дела. Его подозревали в покушении и в убийстве ряда предпринимателей. 2 февраля 2023 года суд вынес Фургалу приговор о признании виновности в организации убийства предпринимателя Олега Булатова. Такой факт также подразумевает виновность бывшего губернатор по всем трем эпизодам организаций преступлений, в которых его подозревали, сообщает RT.

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ЛДПР будет продолжать оказывать осужденному бывшему губернатору Сергею Фургалу поддержку. Он был осужден 2 февраля по двум убийствам и одному покушению. Об этом заявил член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов. «ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу [Фургалу]. Приговор еще не вступил в законную силу. Я полагаю, что адвокаты будут обжаловать», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. Сергей Фургал победил на выборах в губернаторы Хабаровского края в 2018 году. Вскоре против Фургала стали возбуждать уголовные дела. Его подозревали в покушении и в убийстве ряда предпринимателей. 2 февраля 2023 года суд вынес Фургалу приговор о признании виновности в организации убийства предпринимателя Олега Булатова. Такой факт также подразумевает виновность бывшего губернатор по всем трем эпизодам организаций преступлений, в которых его подозревали, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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