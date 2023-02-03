В ЛДПР поддержали экс-губернатора Фургала после обвинительного приговора

ЛДПР будет продолжать оказывать осужденному бывшему губернатору Сергею Фургалу поддержку. Он был осужден 2 февраля по двум убийствам и одному покушению. Об этом заявил член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов.
«ЛДПР будет и дальше оказывать поддержку Сергею Ивановичу [Фургалу]. Приговор еще не вступил в законную силу. Я полагаю, что адвокаты будут обжаловать», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС.
Сергей Фургал победил на выборах в губернаторы Хабаровского края в 2018 году. Вскоре против Фургала стали возбуждать уголовные дела. Его подозревали в покушении и в убийстве ряда предпринимателей. 2 февраля 2023 года суд вынес Фургалу приговор о признании виновности в организации убийства предпринимателя Олега Булатова. Такой факт также подразумевает виновность бывшего губернатор по всем трем эпизодам организаций преступлений, в которых его подозревали, сообщает RT.
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