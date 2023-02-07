В Москве пункт выдачи Wildberries затопило кипятком, передает Shot
Рядом с пунктом выдачи заказов Wildberries в Борисовском проезде в Москве прорвало трубопровод с горячей водой. Информацию об этом и видео с места происшествия опубликовал Shot.
«Клиенты Wildberries чуть не сварились заживо в пункте выдачи в Москве в Борисовском проезде», — передает telegram-канал Shot. Горячая вода полилась внутрь помещения, пространство заполнилось горячим паром. На месте происшествия работают спасательные службы. Спасатели эвакуировали около 20 человек.
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