Shot: пункт выдачи заказов Wildberries в Москве залило кипятком. Видео

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В Москве пункт выдачи Wildberries затопило кипятком, передает Shot Фото:

Рядом с пунктом выдачи заказов Wildberries в Борисовском проезде в Москве прорвало трубопровод с горячей водой. Информацию об этом и видео с места происшествия опубликовал Shot.

«Клиенты Wildberries чуть не сварились заживо в пункте выдачи в Москве в Борисовском проезде», — передает telegram-канал Shot. Горячая вода полилась внутрь помещения, пространство заполнилось горячим паром. На месте происшествия работают спасательные службы. Спасатели эвакуировали около 20 человек.

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Рядом с пунктом выдачи заказов Wildberries в Борисовском проезде в Москве прорвало трубопровод с горячей водой. Информацию об этом и видео с места происшествия опубликовал Shot. «Клиенты Wildberries чуть не сварились заживо в пункте выдачи в Москве в Борисовском проезде», — передает telegram-канал Shot. Горячая вода полилась внутрь помещения, пространство заполнилось горячим паром. На месте происшествия работают спасательные службы. Спасатели эвакуировали около 20 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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