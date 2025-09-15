Мощный пожар охватил заброшенный склад в Москве. Видео

На месте работают 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники, сообщили в ведомстве
В Новой Москве загорелась кровля заброшенного склада. Об этом сообщили в МЧС Москвы.

«В районе Щербинка горит кровля неэксплуатируемого склада», — сообщило ведомство. Информация была опубликована в telegram-канале.

Отмечается, что на месте работают 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Сама площадь пожара не названа и уточняется.

Ранее в Подмосковье также произошел крупный пожар на складе в поселке Некрасовский, где площадь возгорания достигла, по разным данным, до 15 тысяч квадратных метров. Тогда очевидцы сообщали о задержке приезда спасательных служб, а расследованием причин инцидента занялась прокуратура. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара устанавливаются.

