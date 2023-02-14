Вирусолог объяснил, как распространятся опасная болезнь из Африки

Марбургский вирус из Африки начал распространяться среди немецких работников, которые ухаживают за обезьянами из Экваториальной Гвинеи. Об этом рассказал врач-вирусолог Вадим Покровский, отмечая, что риск заражения вирусом человеком от человека гораздо ниже.
«Многие из них заболели, были смертельные случаи. Но среди тех, кто заразился не от обезьян, а от людей-носителей вируса, смертельных случаев не было. Это говорит о том, что вирус Марбурга ослабел при передаче от человека к человеку», — рассказал Покровский «Ридусу». Он отметил, что пока не стоит говорить о том, что вирус широко распространяется.
В феврале ВОЗ зафиксировала вспышку вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Из-за нее умерли 9 человек. В 16 предполагаемых случаях среди симптомов наблюдались лихорадка, усталость, рвота с примесью крови.
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