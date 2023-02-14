Сотрудников института Минобороны обвинили в хищении по программе стоимостью 19 трлн

15 февраля 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники ЦНИИ Минобороны обвиняются в хищении миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военно-следственное управление СКР по Москве провело расследование дела в отношении сотрудников 46-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. Согласно содержанию дела, им были направлены деньги на проведение научных работ, однако последние в действительности не проводились. Обвиняются 25 человек, а сумму ущерба следствие оценило в 275 млн рублей. При этом хищения совершались в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года стоимостью более 19 трлн рублей. «Московская гарнизонная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств 46-го ЦНИИ Минобороны. По версии следствия, (фигуранты дела — прим. URA.RU) оформляли фиктивные договоры <…> на выполнение научно-исследовательских работ. Однако записанные в контрактах работы <…> выполнены не были, при этом деньги подрядчикам перечислили», — сообщает подробности дела « Коммерсант ». Согласно информации издания, бюджетные деньги были похищены в контексте государственной программы вооружения до 2027 года, которая стоила более 19 трлн рублей, исполнению программы отводилась важная роль. Ранее стало известно о том, что бывший генерал Минобороны РФ Александр Оглоблин был приговорен к тюремному заключению. Его наказание составило 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-следственное управление СКР по Москве провело расследование дела в отношении сотрудников 46-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. Согласно содержанию дела, им были направлены деньги на проведение научных работ, однако последние в действительности не проводились. Обвиняются 25 человек, а сумму ущерба следствие оценило в 275 млн рублей. При этом хищения совершались в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года стоимостью более 19 трлн рублей. «Московская гарнизонная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств 46-го ЦНИИ Минобороны. По версии следствия, (фигуранты дела — прим. URA.RU) оформляли фиктивные договоры <…> на выполнение научно-исследовательских работ. Однако записанные в контрактах работы <…> выполнены не были, при этом деньги подрядчикам перечислили», — сообщает подробности дела «Коммерсант». Согласно информации издания, бюджетные деньги были похищены в контексте государственной программы вооружения до 2027 года, которая стоила более 19 трлн рублей, исполнению программы отводилась важная роль. Ранее стало известно о том, что бывший генерал Минобороны РФ Александр Оглоблин был приговорен к тюремному заключению. Его наказание составило 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд рублей.