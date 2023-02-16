Депутат Госдумы назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги

Вопрос замены иностранных слов на русские аналоги встанет к 2025 году, когда в РФ появятся нормативные словари. Об этом заявила депутат Госдумы РФ и глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
«С 2025 года появятся словари, справочники и грамматики эталонные. Это серьезный труд, но когда появятся такие словари, тогда будем выяснять, какие именно слова нужно заменить», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Ямпольскую.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ 16 февраля приняла закон, согласно которому запрещается использовать иностранные слова. После этого, депутат по бюджету и налогам РФ Евгений Федоров заявил, что из русского языка стоит убрать слова «мэр» и «муниципалитет». По его мнению, их нужно заменить на традиционные русские слова. Писатель Алексей Иванов назвал мракобесием новый законопроект Госдумы.
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