Депутат Госдумы назвала сроки замены иностранных слов на русские аналоги

Депутат Госдумы Ямпольская: иностранные слова на русские аналоги заменят не раньше 2025 года

17 февраля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Елена Ямпольская заявила, что новый закон вступит в силу с 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос замены иностранных слов на русские аналоги встанет к 2025 году, когда в РФ появятся нормативные словари. Об этом заявила депутат Госдумы РФ и глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. «С 2025 года появятся словари, справочники и грамматики эталонные. Это серьезный труд, но когда появятся такие словари, тогда будем выяснять, какие именно слова нужно заменить», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Ямпольскую. Ранее сообщалось, что Госдума РФ 16 февраля приняла закон, согласно которому запрещается использовать иностранные слова. После этого, депутат по бюджету и налогам РФ Евгений Федоров заявил, что из русского языка стоит убрать слова «мэр» и «муниципалитет». По его мнению, их нужно заменить на традиционные русские слова. Писатель Алексей Иванов назвал мракобесием новый законопроект Госдумы.

Вопрос замены иностранных слов на русские аналоги встанет к 2025 году, когда в РФ появятся нормативные словари. Об этом заявила депутат Госдумы РФ и глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. «С 2025 года появятся словари, справочники и грамматики эталонные. Это серьезный труд, но когда появятся такие словари, тогда будем выяснять, какие именно слова нужно заменить», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Ямпольскую. Ранее сообщалось, что Госдума РФ 16 февраля приняла закон, согласно которому запрещается использовать иностранные слова. После этого, депутат по бюджету и налогам РФ Евгений Федоров заявил, что из русского языка стоит убрать слова «мэр» и «муниципалитет». По его мнению, их нужно заменить на традиционные русские слова. Писатель Алексей Иванов назвал мракобесием новый законопроект Госдумы.