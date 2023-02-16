Депутат Госдумы назвал иностранные слова, которые рискуют исчезнуть из русского языка

Депутат Госдумы Федоров: из русского языка стоит убрать слово «мэр», «муниципалитет»

16 февраля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

В политическом языке практически нет русских аналогов иностранных слов, отметил Евгений Федоров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Из российского языка стоит убрать слово «мэр», «муниципалитет», «референдум», и заменить их на аналоги. Таким мнением, комментируя принятие в третьем чтении поправок о запрете иностранных слов в русском языке, поделился в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «В политическом языке я бы запретил слово „мэр“. В некоторых нормах и уставах оно есть. У слова есть русский аналог „голова“, „глава“. „Вице-премьеры“ — было бы неплохо, если бы они стали „заместителями“. Слово „муниципалитет“ — что это такое? Антирусское слово. Тоже его надо менять — на русское традиционное „самоуправление“. Слово „референдум“ тоже со временем, наверное, стоит менять на „вече“, „всенародное голосование“. Понятно, что закон только принят, он нуждается в продумывании, отработке, но общее направление такое», — объяснил Евгений Федоров. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что практически все слова в российской политической системе иностранные и не имеют аналогов. «Слова, которым нет аналогов в русском языке, должны остаться. У нас политическая система вся иностранная. То же слово „президент“. Во-первых, оно старое, во-вторых, у него нет аналога в русском языке. Потому что „президент“ — это человек, который осуществляет функции представительско-обобщенного характера. Если мы будем со временем менять баланс властей в России, тогда сможем говорить, что мы можем как-то уйти от этого слова и перейти к его аналогу, например, „глава государства“. Но пока очевидно, что „глава государства“ и „президент“ — это разные по конституции функции и полномочия», — добавил Федоров. Ранее во втором и третьем чтении были приняты поправки в закон «О государственном языке РФ». Госдума утвердила нормы, согласно которым не допускается употребление брани и слов, не соответствующих нормам русского языка, за исключением иностранных, которые не имеют общеупотребительных аналогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из российского языка стоит убрать слово «мэр», «муниципалитет», «референдум», и заменить их на аналоги. Таким мнением, комментируя принятие в третьем чтении поправок о запрете иностранных слов в русском языке, поделился в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «В политическом языке я бы запретил слово „мэр“. В некоторых нормах и уставах оно есть. У слова есть русский аналог „голова“, „глава“. „Вице-премьеры“ — было бы неплохо, если бы они стали „заместителями“. Слово „муниципалитет“ — что это такое? Антирусское слово. Тоже его надо менять — на русское традиционное „самоуправление“. Слово „референдум“ тоже со временем, наверное, стоит менять на „вече“, „всенародное голосование“. Понятно, что закон только принят, он нуждается в продумывании, отработке, но общее направление такое», — объяснил Евгений Федоров. При этом депутат Госдумы подчеркнул, что практически все слова в российской политической системе иностранные и не имеют аналогов. «Слова, которым нет аналогов в русском языке, должны остаться. У нас политическая система вся иностранная. То же слово „президент“. Во-первых, оно старое, во-вторых, у него нет аналога в русском языке. Потому что „президент“ — это человек, который осуществляет функции представительско-обобщенного характера. Если мы будем со временем менять баланс властей в России, тогда сможем говорить, что мы можем как-то уйти от этого слова и перейти к его аналогу, например, „глава государства“. Но пока очевидно, что „глава государства“ и „президент“ — это разные по конституции функции и полномочия», — добавил Федоров. Ранее во втором и третьем чтении были приняты поправки в закон «О государственном языке РФ». Госдума утвердила нормы, согласно которым не допускается употребление брани и слов, не соответствующих нормам русского языка, за исключением иностранных, которые не имеют общеупотребительных аналогов.