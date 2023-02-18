Во Франции объявили о повороте к третьей мировой войне из-за неудач НАТО Политик Филиппо: НАТО идет к третьей мировой войне из-за того, что проигрывает России 19 февраля 2023 в 04:18 Размер текста - 17 + По мнению французского политика, НАТО проигрывает РФ и движется к войне Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Североатлантического альянса стремительно приближают третью мировую войну. Этому напрямую способствуют проигрыши НАТО в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо. «Только что пришло: премьер-министр Польши объявляет, что [страна] сможет поставлять истребители (президенту Украины Владимиру Зеленскому — прим. URA.RU) и коалиции во главе с США. Мюнхенская конференция по безопасности (ежегодная международная встреча политиков, военных, представителей бизнеса и правительств — прим. URA.RU) — это стремительный порыв к третьей мировой войне, потому что НАТО проигрывает», — написал Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее французский политик уже выступал с резкой критикой политики западных лидеров и президента Франции Эммануэля Макрона, которые поддерживает Украину в ходе противостояния с Россией. По мнению Филиппо, если действующего французского лидера не остановить, то Париж окажется втянутым в вооруженный конфликт. Страны Североатлантического альянса стремительно приближают третью мировую войну. Этому напрямую способствуют проигрыши НАТО в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо. «Только что пришло: премьер-министр Польши объявляет, что [страна] сможет поставлять истребители (президенту Украины Владимиру Зеленскому — прим. URA.RU) и коалиции во главе с США. Мюнхенская конференция по безопасности (ежегодная международная встреча политиков, военных, представителей бизнеса и правительств — прим. URA.RU) — это стремительный порыв к третьей мировой войне, потому что НАТО проигрывает», — написал Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее французский политик уже выступал с резкой критикой политики западных лидеров и президента Франции Эммануэля Макрона, которые поддерживает Украину в ходе противостояния с Россией. По мнению Филиппо, если действующего французского лидера не остановить, то Париж окажется втянутым в вооруженный конфликт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям