МВД опубликовало кадры роскошной жизни Блиновской. Видео

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Елена Блиновская имеет в наличии сумки, стоимостью в несколько миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

МВД России опубликовало очередные кадры из дома блогера Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов почти в миллиард рублей. На кадрах можно заметить сумки стоимостью в несколько миллионов рублей и другие брендовые вещи. Кадры опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа».

Опубликованы кадры с гардеробной Елены Блиновской. Помещение площадью в несколько десятков квадратных метров заставлено витринами с дорогой брендовой одеждой. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей.

Ранее Блиновская была задержана по обвинению в нескольких уголовных статьях. Это неуплата налогов в размере почти миллиард рублей, а также отмывание денег в крупном размере. Блогер попыталась скрыться, но ее поймали на границе России и Беларуси. Ранее уже публиковались кадры с дорогим автопарком Блиновской.

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МВД России опубликовало очередные кадры из дома блогера Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов почти в миллиард рублей. На кадрах можно заметить сумки стоимостью в несколько миллионов рублей и другие брендовые вещи. Кадры опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа». Опубликованы кадры с гардеробной Елены Блиновской. Помещение площадью в несколько десятков квадратных метров заставлено витринами с дорогой брендовой одеждой. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей. Ранее Блиновская была задержана по обвинению в нескольких уголовных статьях. Это неуплата налогов в размере почти миллиард рублей, а также отмывание денег в крупном размере. Блогер попыталась скрыться, но ее поймали на границе России и Беларуси. Ранее уже публиковались кадры с дорогим автопарком Блиновской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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