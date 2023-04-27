МВД России опубликовало очередные кадры из дома блогера Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов почти в миллиард рублей. На кадрах можно заметить сумки стоимостью в несколько миллионов рублей и другие брендовые вещи. Кадры опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа».
Опубликованы кадры с гардеробной Елены Блиновской. Помещение площадью в несколько десятков квадратных метров заставлено витринами с дорогой брендовой одеждой. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей.
Ранее Блиновская была задержана по обвинению в нескольких уголовных статьях. Это неуплата налогов в размере почти миллиард рублей, а также отмывание денег в крупном размере. Блогер попыталась скрыться, но ее поймали на границе России и Беларуси. Ранее уже публиковались кадры с дорогим автопарком Блиновской.
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