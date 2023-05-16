16 мая 2023

Депутат Бурматов перечислил шаги по решению проблем с бездомными собаками

В Госдуме призвали обязать регионы регистрировать животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, собака, машина, бездомные животные, бездомная собака
В Госдуме предложили усилить полномочия регионов по обращению с бездомными животными Фото:

В Госдуме предложили ряд шагов по решению проблем с бездомными собаками. Депутат Владимир Бурматов выступил за усиление полномочий регионов РФ в этой сфере.

«Необходимо ввести штрафы, льготную стерилизацию. Также важно обеспечить программу пристройства бездомных животных. На федеральном уровне регистрация животных еще не введена. Правильно было бы передать эти полномочия регионам», — цитируют «Известия» слова депутата Бурматова.

По словам народного избранника, есть много регионов, где проблема бездомных животных в целом решена. Например, в Москве бездомных собак можно искать с фонарями и не найти, — подчеркнул Бурматов.

Ранее URA.RU писало, что безразличие хозяев к своим питомцам и коррупция на местах способствуют увеличению числа бездомных животных на российских улицах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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В Госдуме предложили ряд шагов по решению проблем с бездомными собаками. Депутат Владимир Бурматов выступил за усиление полномочий регионов РФ в этой сфере. «Необходимо ввести штрафы, льготную стерилизацию. Также важно обеспечить программу пристройства бездомных животных. На федеральном уровне регистрация животных еще не введена. Правильно было бы передать эти полномочия регионам», — цитируют «Известия» слова депутата Бурматова. По словам народного избранника, есть много регионов, где проблема бездомных животных в целом решена. Например, в Москве бездомных собак можно искать с фонарями и не найти, — подчеркнул Бурматов. Ранее URA.RU писало, что безразличие хозяев к своим питомцам и коррупция на местах способствуют увеличению числа бездомных животных на российских улицах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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