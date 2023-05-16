Депутат Бурматов перечислил шаги по решению проблем с бездомными собаками

В Госдуме предложили ряд шагов по решению проблем с бездомными собаками. Депутат Владимир Бурматов выступил за усиление полномочий регионов РФ в этой сфере.
«Необходимо ввести штрафы, льготную стерилизацию. Также важно обеспечить программу пристройства бездомных животных. На федеральном уровне регистрация животных еще не введена. Правильно было бы передать эти полномочия регионам», — цитируют «Известия» слова депутата Бурматова.
По словам народного избранника, есть много регионов, где проблема бездомных животных в целом решена. Например, в Москве бездомных собак можно искать с фонарями и не найти, — подчеркнул Бурматов.
Ранее URA.RU писало, что безразличие хозяев к своим питомцам и коррупция на местах способствуют увеличению числа бездомных животных на российских улицах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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