21 мая 2023

Минобороны Белоруссии: Минск готов отрезвить горячие головы в Европе

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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
В МИД Белоруссии пригрозили Европе Фото:

Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, если там попытаются проявить агрессию в отношении Белоруссии. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский.

«Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Кроме того он сообщил, что страна изменила программы боевой подготовки на фоне конфликта на Украине.

Ранее в Белоруссии нашли взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в стране планировалось несколько террористических актов. В СМИ сообщалось, что Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за ядерного оружия России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал это решение.

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Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, если там попытаются проявить агрессию в отношении Белоруссии. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский. «Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Кроме того он сообщил, что страна изменила программы боевой подготовки на фоне конфликта на Украине. Ранее в Белоруссии нашли взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в стране планировалось несколько террористических актов. В СМИ сообщалось, что Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за ядерного оружия России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал это решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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