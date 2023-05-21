Минобороны Белоруссии: Минск готов отрезвить горячие головы в Европе 22 мая 2023 в 00:17 Размер текста - 17 + В МИД Белоруссии пригрозили Европе Фото: Анна Майорова © URA.RU Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, если там попытаются проявить агрессию в отношении Белоруссии. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский. «Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Кроме того он сообщил, что страна изменила программы боевой подготовки на фоне конфликта на Украине. Ранее в Белоруссии нашли взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в стране планировалось несколько террористических актов. В СМИ сообщалось, что Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за ядерного оружия России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал это решение. Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, если там попытаются проявить агрессию в отношении Белоруссии. Об этом рассказал помощник главы Минобороны страны по идеологической работе Леонид Касинский. «Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал Касинский в интервью телеканалу ОНТ. Кроме того он сообщил, что страна изменила программы боевой подготовки на фоне конфликта на Украине. Ранее в Белоруссии нашли взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что в стране планировалось несколько террористических актов. В СМИ сообщалось, что Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за ядерного оружия России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал это решение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям