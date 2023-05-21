Беженец из Артемовска: ВСУ мешали жителям спастись из горящего подвала 22 мая 2023 в 05:44 Размер текста - 17 + Бойцы ВСУ обстреливали горящий подвал, где были мирные жители, заявил Александр Пискунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины в Артемовске обстреливали дверь горящего подвала, чтобы помешать спастись мирным жителям. Об этом рассказал эвакуированный из города беженец Александр Пискунов. «Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь. Начал опять дверь открывать и все — они (бойцы ВСУ) стали стрелять. Обстреливали эту дверь железную, хорошо что железная дверь — толстый металл. Автоматные очереди — не простреливались», — передает слова Александра Пискунова РИА Новости. По словам беженца, пожар начался из-за обстрела, в подвале загорелись пластиковые панели на потолке. Мирные жители пытались открыть дверь, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха, однако при попытке это сделать бойцы ВСУ начинали стрелять, заявил Пискунов. Ранее URA.RU передавало слова основателя ЧВК «Вагнер», что бойцы его подразделения установили полный контроль над Артемовском. Позднее в Минобороны России подтвердили данную информацию. Также агентство публиковало полную хронологию боев за город. Бойцы Вооруженных сил Украины в Артемовске обстреливали дверь горящего подвала, чтобы помешать спастись мирным жителям. Об этом рассказал эвакуированный из города беженец Александр Пискунов. «Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь. Начал опять дверь открывать и все — они (бойцы ВСУ) стали стрелять. Обстреливали эту дверь железную, хорошо что железная дверь — толстый металл. Автоматные очереди — не простреливались», — передает слова Александра Пискунова РИА Новости. По словам беженца, пожар начался из-за обстрела, в подвале загорелись пластиковые панели на потолке. Мирные жители пытались открыть дверь, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха, однако при попытке это сделать бойцы ВСУ начинали стрелять, заявил Пискунов. Ранее URA.RU передавало слова основателя ЧВК «Вагнер», что бойцы его подразделения установили полный контроль над Артемовском. Позднее в Минобороны России подтвердили данную информацию. Также агентство публиковало полную хронологию боев за город. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям