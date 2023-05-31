Картаполов предложил дать право осужденным заключать военный контракт

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Согласно тексту пояснительной записки, предлагается дать право осужденным заключать контракт с Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает гражданам с судимостями поступать на военную службу по контракту. Авторами инициативы стали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

«В связи с проведением специальной военной операции в субъектах Российской Федерации организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — следует из пояснительной записки к закону. Она опубликована на сайте Госдумы.

Отмечается, что будущий закон в случае принятия будет распространяться на тех граждан, которые имеют судимость. Он будет действовать только на период мобилизации, военного положения и военного времени. Также контракт смогут заключить ограниченно годные к службе граждане.

На данный момент граждане с судимостями не могут участвовать в военных действиях. Они могут быть призваны только во время мобилизации. Однако эта правило не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие преступления по статьям о терроризме, госизмене и шпионаже.

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В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает гражданам с судимостями поступать на военную службу по контракту. Авторами инициативы стали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. «В связи с проведением специальной военной операции в субъектах Российской Федерации организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — следует из пояснительной записки к закону. Она опубликована на сайте Госдумы. Отмечается, что будущий закон в случае принятия будет распространяться на тех граждан, которые имеют судимость. Он будет действовать только на период мобилизации, военного положения и военного времени. Также контракт смогут заключить ограниченно годные к службе граждане. На данный момент граждане с судимостями не могут участвовать в военных действиях. Они могут быть призваны только во время мобилизации. Однако эта правило не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие преступления по статьям о терроризме, госизмене и шпионаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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