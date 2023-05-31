Картаполов предложил дать право осужденным заключать военный контракт

31 мая 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Согласно тексту пояснительной записки, предлагается дать право осужденным заключать контракт с Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает гражданам с судимостями поступать на военную службу по контракту. Авторами инициативы стали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. «В связи с проведением специальной военной операции в субъектах Российской Федерации организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — следует из пояснительной записки к закону. Она опубликована на сайте Госдумы . Отмечается, что будущий закон в случае принятия будет распространяться на тех граждан, которые имеют судимость. Он будет действовать только на период мобилизации, военного положения и военного времени. Также контракт смогут заключить ограниченно годные к службе граждане. На данный момент граждане с судимостями не могут участвовать в военных действиях. Они могут быть призваны только во время мобилизации. Однако эта правило не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие преступления по статьям о терроризме, госизмене и шпионаже.

В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает гражданам с судимостями поступать на военную службу по контракту. Авторами инициативы стали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. «В связи с проведением специальной военной операции в субъектах Российской Федерации организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — следует из пояснительной записки к закону. Она опубликована на сайте Госдумы. Отмечается, что будущий закон в случае принятия будет распространяться на тех граждан, которые имеют судимость. Он будет действовать только на период мобилизации, военного положения и военного времени. Также контракт смогут заключить ограниченно годные к службе граждане. На данный момент граждане с судимостями не могут участвовать в военных действиях. Они могут быть призваны только во время мобилизации. Однако эта правило не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие преступления по статьям о терроризме, госизмене и шпионаже.