Картаполов предложил дать право осужденным заключать военный контракт

В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает гражданам с судимостями поступать на военную службу по контракту. Авторами инициативы стали председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.
«В связи с проведением специальной военной операции в субъектах Российской Федерации организована работа по приему граждан на военную службу по контракту. В ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», — следует из пояснительной записки к закону. Она опубликована на
Отмечается, что будущий закон в случае принятия будет распространяться на тех граждан, которые имеют судимость. Он будет действовать только на период мобилизации, военного положения и военного времени. Также контракт смогут заключить ограниченно годные к службе граждане.
На данный момент граждане с судимостями не могут участвовать в военных действиях. Они могут быть призваны только во время мобилизации. Однако эта правило не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие преступления по статьям о терроризме, госизмене и шпионаже.
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