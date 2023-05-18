Верховный суд объяснил, когда можно игнорировать повестку в военкомат

Верховный суд РФ: уважительной причиной для неявки в военкомат по повестке является состояние здоровья
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Состояние здоровья и смерть близкого могут стать уважительными причинами для неявки в военкомат Фото:
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Призыв — 2023

Уважительной причиной для неявки в военкомат после получения повестки может стать болезнь или смерть родственника. Об этом сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.

«Уважительными причинами неявки гражданина <…> связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья [родственника], либо участие в [их] похоронах», — сказано в постановлении. Трансляция пленума опубликована на официальном сайте Верховного Суда РФ. Отмечается, что эти причины должны быть документально подтвержденными. Также в расчет берутся непредвиденные обстоятельства, которые помешали явиться в военкомат. Если они будут установлены судом, неявившийся будет оправдан.

Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе граждан. Им должна будет прийти повестка. URA.RU рассказывало, как правильно подготовиться к военным сборам. Электронный реестр военнообязанных будет запущен уже к осеннему призыву на срочную службу, пишет Nation News. Электронные повестки не будут иметь юридической силы, сообщает Life.

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Уважительной причиной для неявки в военкомат после получения повестки может стать болезнь или смерть родственника. Об этом сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. «Уважительными причинами неявки гражданина <…> связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья [родственника], либо участие в [их] похоронах», — сказано в постановлении. Трансляция пленума опубликована на официальном сайте Верховного Суда РФ. Отмечается, что эти причины должны быть документально подтвержденными. Также в расчет берутся непредвиденные обстоятельства, которые помешали явиться в военкомат. Если они будут установлены судом, неявившийся будет оправдан. Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе граждан. Им должна будет прийти повестка. URA.RU рассказывало, как правильно подготовиться к военным сборам. Электронный реестр военнообязанных будет запущен уже к осеннему призыву на срочную службу, пишет Nation News. Электронные повестки не будут иметь юридической силы, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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