Верховный суд объяснил, когда можно игнорировать повестку в военкомат

Уважительной причиной для неявки в военкомат после получения повестки может стать болезнь или смерть родственника. Об этом сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
«Уважительными причинами неявки гражданина <…> связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья [родственника], либо участие в [их] похоронах», — сказано в постановлении. Трансляция пленума опубликована на официальном сайте Верховного Суда РФ. Отмечается, что эти причины должны быть документально подтвержденными. Также в расчет берутся непредвиденные обстоятельства, которые помешали явиться в военкомат. Если они будут установлены судом, неявившийся будет оправдан.
Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе граждан. Им должна будет прийти повестка. URA.RU рассказывало, как правильно подготовиться к военным сборам. Электронный реестр военнообязанных будет запущен уже к осеннему призыву на срочную службу, пишет Nation News. Электронные повестки не будут иметь юридической силы, сообщает Life.
Уважительной причиной для неявки в военкомат после получения повестки может стать болезнь или смерть родственника. Об этом сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ. «Уважительными причинами неявки гражданина <…> связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья [родственника], либо участие в [их] похоронах», — сказано в постановлении. Трансляция пленума опубликована на официальном сайте Верховного Суда РФ. Отмечается, что эти причины должны быть документально подтвержденными. Также в расчет берутся непредвиденные обстоятельства, которые помешали явиться в военкомат. Если они будут установлены судом, неявившийся будет оправдан. Российский президент Владимир Путин недавно подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе граждан. Им должна будет прийти повестка. URA.RU рассказывало, как правильно подготовиться к военным сборам. Электронный реестр военнообязанных будет запущен уже к осеннему призыву на срочную службу, пишет Nation News. Электронные повестки не будут иметь юридической силы, сообщает Life.