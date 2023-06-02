В США раскрыли, как помогают Киеву устранять украинцев, поддерживающих РФ

Штаты протестировали на Украине приложение, которое позволяет украинцам доносить на своих соседей, если они поддерживают Россию. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.
«Diia, суперприложение, которое, разумеется, входит в программу Google и Visa и спонсируется USAID и деньгами из налогов граждан США. Это делается для того, чтобы убедиться, что за всеми украинцами и их банковскими данными следят и что они могут даже доносить на своих соседей, если им кажется, что они симпатизируют России», — заявил Клейтон Моррис в эфире Redacted News. Запись опубликована на youtube-канале Redacted. Он отметил, что это приложение позволяет «устранить» человека несколькими нажатиями кнопок.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне», современное название — Diia. В первоначальной концепции приложения в его функционал входили мониторинг подачи законопроектов и влияние на органы власти. По задумке, человек мог создать петицию, чтобы отозвать депутата, передает телеканал 360.
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