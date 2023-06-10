Комитет Госдумы одобрил законопроект о призыве граждан с судимостью в период мобилизации

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в период мобилизации или военного положения россиян с судимостью. Соответствующее заключение опубликовано в думской электронной базе.
«Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится
Ранее Минобороны России предложило оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку на номер, который указан на портале «Госуслуги». Ведомство также подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат, напоминает «Национальная служба новостей».
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