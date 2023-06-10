Комитет Госдумы одобрил законопроект о призыве граждан с судимостью в период мобилизации

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Граждане с судимостью будут подлежать мобилизации Фото:

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в период мобилизации или военного положения россиян с судимостью. Соответствующее заключение опубликовано в думской электронной базе.

«Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится в документе. Исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления.

Ранее Минобороны России предложило оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку на номер, который указан на портале «Госуслуги». Ведомство также подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат, напоминает «Национальная служба новостей».

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Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о призыве на военную службу в период мобилизации или военного положения россиян с судимостью. Соответствующее заключение опубликовано в думской электронной базе. «Комитет по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении», — говорится в документе. Исключением будут являться осужденные за тяжкие преступления. Ранее Минобороны России предложило оповещать лиц, подлежащих мобилизации, через смс-рассылку на номер, который указан на портале «Госуслуги». Ведомство также подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат, напоминает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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