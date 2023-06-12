Что изменится для добровольцев после подписания контракта с Минобороны

Подполковник Иванников: добровольцы после подписания контракта не смогут сами покинуть зону СВО

12 июня 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Добровольцам не придется ждать конца сборов для получения всего необходимого, сказал Олег Иванников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После подписания контракта с Министерством обороны РФ добровольцы не смогут покидать зону спецоперации по своему желанию, но будут иметь все льготы, что и другие участники боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. «Дисциплина, которая сейчас в некоторых подразделениях хромает, будет восстановлена в полном объеме. Так как никакой „махновщины“ уже не будет, подразделения будут полностью исполнять общевоинский устав Министерства обороны и выполнять поставленную задачу, такую как приказы командира. То есть здесь уже будет совершенно четкое выполнение приказов Минобороны и прогнозируемое развитие штатной численности подразделений. Если раньше могли добровольцы так или иначе прекратить участие в СВО, то теперь они обязаны отслужить контракт в полном объеме», — сказал Олег Иванников. Он подчеркнул, что бойцы не будут иметь проблем с выплатами и социальными гарантиями. «Прежде всего, правовой статус принципиально меняется. Теперь бойцы и офицеры будут полноценными солдатами российской армии. На них будут распространяться все социальные льготы. В случае гибели, увечий и тяжких телесных повреждений будут осуществляться выплаты из федерального бюджета. Происходящие события носят положительный момент, который коснется практически всех, кто находится на передовой в зоне СВО. Для добровольческих формирований и членов семей добровольцев это подарок от Минобороны на День России», — объяснил подполковник. По его словам, теперь обеспечение военнослужащих не будет требовать постоянной организации сборов. «Выплаты будут уже гарантированы российским государством, федеральным бюджетом. Это коренным образом меняет материально-техническую базу, вопросы снабжения. В том числе и обеспечение питанием и форменным обмундированием. Раньше для добровольческих подразделений осуществлялись сборы по всей России, теперь будет централизовано от Министерства обороны», — сообщил военный эксперт. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольцы до 1 июля подпишут контракты с оборонным ведомством. Первыми это сделали бойцы добровольческого отряда «Ахмат». По словам их командира Апты Алаудинова, эта мера была необходима для урегулирования социального пакета бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После подписания контракта с Министерством обороны РФ добровольцы не смогут покидать зону спецоперации по своему желанию, но будут иметь все льготы, что и другие участники боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. «Дисциплина, которая сейчас в некоторых подразделениях хромает, будет восстановлена в полном объеме. Так как никакой „махновщины“ уже не будет, подразделения будут полностью исполнять общевоинский устав Министерства обороны и выполнять поставленную задачу, такую как приказы командира. То есть здесь уже будет совершенно четкое выполнение приказов Минобороны и прогнозируемое развитие штатной численности подразделений. Если раньше могли добровольцы так или иначе прекратить участие в СВО, то теперь они обязаны отслужить контракт в полном объеме», — сказал Олег Иванников. Он подчеркнул, что бойцы не будут иметь проблем с выплатами и социальными гарантиями. «Прежде всего, правовой статус принципиально меняется. Теперь бойцы и офицеры будут полноценными солдатами российской армии. На них будут распространяться все социальные льготы. В случае гибели, увечий и тяжких телесных повреждений будут осуществляться выплаты из федерального бюджета. Происходящие события носят положительный момент, который коснется практически всех, кто находится на передовой в зоне СВО. Для добровольческих формирований и членов семей добровольцев это подарок от Минобороны на День России», — объяснил подполковник. По его словам, теперь обеспечение военнослужащих не будет требовать постоянной организации сборов. «Выплаты будут уже гарантированы российским государством, федеральным бюджетом. Это коренным образом меняет материально-техническую базу, вопросы снабжения. В том числе и обеспечение питанием и форменным обмундированием. Раньше для добровольческих подразделений осуществлялись сборы по всей России, теперь будет централизовано от Министерства обороны», — сообщил военный эксперт. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольцы до 1 июля подпишут контракты с оборонным ведомством. Первыми это сделали бойцы добровольческого отряда «Ахмат». По словам их командира Апты Алаудинова, эта мера была необходима для урегулирования социального пакета бойцов.