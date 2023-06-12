Что изменится для добровольцев после подписания контракта с Минобороны

После подписания контракта с Министерством обороны РФ добровольцы не смогут покидать зону спецоперации по своему желанию, но будут иметь все льготы, что и другие участники боевых действий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников.
«Дисциплина, которая сейчас в некоторых подразделениях хромает, будет восстановлена в полном объеме. Так как никакой „махновщины“ уже не будет, подразделения будут полностью исполнять общевоинский устав Министерства обороны и выполнять поставленную задачу, такую как приказы командира. То есть здесь уже будет совершенно четкое выполнение приказов Минобороны и прогнозируемое развитие штатной численности подразделений. Если раньше могли добровольцы так или иначе прекратить участие в СВО, то теперь они обязаны отслужить контракт в полном объеме», — сказал Олег Иванников.
Он подчеркнул, что бойцы не будут иметь проблем с выплатами и социальными гарантиями. «Прежде всего, правовой статус принципиально меняется. Теперь бойцы и офицеры будут полноценными солдатами российской армии. На них будут распространяться все социальные льготы. В случае гибели, увечий и тяжких телесных повреждений будут осуществляться выплаты из федерального бюджета. Происходящие события носят положительный момент, который коснется практически всех, кто находится на передовой в зоне СВО. Для добровольческих формирований и членов семей добровольцев это подарок от Минобороны на День России», — объяснил подполковник.
По его словам, теперь обеспечение военнослужащих не будет требовать постоянной организации сборов. «Выплаты будут уже гарантированы российским государством, федеральным бюджетом. Это коренным образом меняет материально-техническую базу, вопросы снабжения. В том числе и обеспечение питанием и форменным обмундированием. Раньше для добровольческих подразделений осуществлялись сборы по всей России, теперь будет централизовано от Министерства обороны», — сообщил военный эксперт.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольцы до 1 июля подпишут контракты с оборонным ведомством. Первыми это сделали бойцы добровольческого отряда «Ахмат». По словам их командира Апты Алаудинова, эта мера была необходима для урегулирования социального пакета бойцов.
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