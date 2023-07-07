В сети распространили фейковое постановление правительства РФ об атомных авариях

07 июля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Правительство РФ не принимало постановления об объектах атомной энергетики Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Распространенная в сети информация о том, что российские власти на пять лет отказались от проведения расследований аварий на объектах атомной энергетики в новых субъектах РФ, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. В сети стала распространяться информация о том, что правительство России якобы приняло постановление № 1113 от 07 июля 2023 года. «На сайте „правительства ДНР“ появилось постановление правительства РФ от 07 июля 2023 г. № 1113, в котором указаны важные тезисы», — заявили в одном из telegram-каналов. Однако на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте правительства ДНР документа опубликовано не было. «Шапка» якобы опубликованного постановления была взята из другого документа, в нем также отсутствует подпись премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что угроза диверсии Киева на Запорожской АЭС велика. «Киевский режим уже продемонстрировал готовность не гнушаться ничем. Мы это уже видели на примере Каховской ГЭС», — заявил Песков. На данным момент безопасность АЭС обеспечивают подразделения Росгвардии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Распространенная в сети информация о том, что российские власти на пять лет отказались от проведения расследований аварий на объектах атомной энергетики в новых субъектах РФ, оказалась недостоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. В сети стала распространяться информация о том, что правительство России якобы приняло постановление № 1113 от 07 июля 2023 года. «На сайте „правительства ДНР“ появилось постановление правительства РФ от 07 июля 2023 г. № 1113, в котором указаны важные тезисы», — заявили в одном из telegram-каналов. Однако на официальном интернет-портале правовой информации и на сайте правительства ДНР документа опубликовано не было. «Шапка» якобы опубликованного постановления была взята из другого документа, в нем также отсутствует подпись премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что угроза диверсии Киева на Запорожской АЭС велика. «Киевский режим уже продемонстрировал готовность не гнушаться ничем. Мы это уже видели на примере Каховской ГЭС», — заявил Песков. На данным момент безопасность АЭС обеспечивают подразделения Росгвардии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.