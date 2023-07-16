Baza: в ресторане в центре Москвы прогремел взрыв

По предварительной информации, взорвался газовый баллон (архивное фото)
В центре Москвы, в ресторане «Тануки» на улице Земляной Вал взорвался газовый баллон. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В ресторане в центре Москвы взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в „Тануки“ на Земляном Валу», — сообщает издание. Количество пострадавших пока не известно.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.
Обновлено в 21:22:
Информация о взрыве газового баллона не подтвердилась, сообщает telegram-канал Shot. По его данным, в ресторане «Тануки» двое бомжей распылили перцовый баллончик из-за нежелания покидать заведение по просьбе персонала.
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