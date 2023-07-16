Baza: в ресторане в центре Москвы прогремел взрыв

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
По предварительной информации, взорвался газовый баллон (архивное фото) Фото:

В центре Москвы, в ресторане «Тануки» на улице Земляной Вал взорвался газовый баллон. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В ресторане в центре Москвы взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в „Тануки“ на Земляном Валу», — сообщает издание. Количество пострадавших пока не известно.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается.

Обновлено в 21:22:

Информация о взрыве газового баллона не подтвердилась, сообщает telegram-канал Shot. По его данным, в ресторане «Тануки» двое бомжей распылили перцовый баллончик из-за нежелания покидать заведение по просьбе персонала.

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В центре Москвы, в ресторане «Тануки» на улице Земляной Вал взорвался газовый баллон. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В ресторане в центре Москвы взрыв. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в „Тануки“ на Земляном Валу», — сообщает издание. Количество пострадавших пока не известно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Москве. Ответ ожидается. Обновлено в 21:22: Информация о взрыве газового баллона не подтвердилась, сообщает telegram-канал Shot. По его данным, в ресторане «Тануки» двое бомжей распылили перцовый баллончик из-за нежелания покидать заведение по просьбе персонала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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