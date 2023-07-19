Зеленский соврал о выполнении главной цели зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что беднейшие страны мира получили в рамках зерновой сделки свыше 60% объемов агропродукции. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
В соцсетях начало распространяться видео украинского президента о том, что якобы главная цель зерновой сделки выполнялась в полном объеме. «Зерновая сделка — это важно. За время ее действия почти 33 млн тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, в частности Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Кения, Эфиопия, Сомали, Судан… Также пошли и в Китай, и в Индию, и в Бангладеш, в Индонезию, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен», — заявил Владимир Зеленский.
Однако ранее президент России Владимир Путин не раз отмечал, что из всего объема продовольствия, которое было вывезено с территории Украины, только три с небольшим процента было направлено в беднейшие страны мира. Как пишет РИА Новости со ссылкой на координационный центр ООН, за год страны с низким доходом, среди которых Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% доставленной в рамках сделки агропродукции.
В России заявили о прекращении зерновой сделки 17 июля. В Кремле отметили, что часть договоренностей, касающаяся российской стороны, по этому договору не была выполнена.
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