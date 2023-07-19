Зеленский соврал о выполнении главной цели зерновой сделки

19 июля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

По словам украинского президента, беднейшие страны получали большой объем зерна. Но это ложь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Опровержение фейковой информации Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что беднейшие страны мира получили в рамках зерновой сделки свыше 60% объемов агропродукции. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В соцсетях начало распространяться видео украинского президента о том, что якобы главная цель зерновой сделки выполнялась в полном объеме. «Зерновая сделка — это важно. За время ее действия почти 33 млн тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, в частности Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Кения, Эфиопия, Сомали, Судан… Также пошли и в Китай, и в Индию, и в Бангладеш, в Индонезию, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен», — заявил Владимир Зеленский. Однако ранее президент России Владимир Путин не раз отмечал, что из всего объема продовольствия, которое было вывезено с территории Украины, только три с небольшим процента было направлено в беднейшие страны мира. Как пишет РИА Новости со ссылкой на координационный центр ООН, за год страны с низким доходом, среди которых Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% доставленной в рамках сделки агропродукции. В России заявили о прекращении зерновой сделки 17 июля. В Кремле отметили, что часть договоренностей, касающаяся российской стороны, по этому договору не была выполнена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что беднейшие страны мира получили в рамках зерновой сделки свыше 60% объемов агропродукции. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В соцсетях начало распространяться видео украинского президента о том, что якобы главная цель зерновой сделки выполнялась в полном объеме. «Зерновая сделка — это важно. За время ее действия почти 33 млн тонн агропродукции было экспортировано в 45 государств мира. 60% объемов ушли в страны Африки и Азии, в частности Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Кения, Эфиопия, Сомали, Судан… Также пошли и в Китай, и в Индию, и в Бангладеш, в Индонезию, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен», — заявил Владимир Зеленский. Однако ранее президент России Владимир Путин не раз отмечал, что из всего объема продовольствия, которое было вывезено с территории Украины, только три с небольшим процента было направлено в беднейшие страны мира. Как пишет РИА Новости со ссылкой на координационный центр ООН, за год страны с низким доходом, среди которых Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% доставленной в рамках сделки агропродукции. В России заявили о прекращении зерновой сделки 17 июля. В Кремле отметили, что часть договоренностей, касающаяся российской стороны, по этому договору не была выполнена.