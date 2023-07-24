Песков исключил вину России в разрушении главного храма Одессы

Россия не наносит ударов по храмам, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, включая храмы. Обвинения Россию в том, что она ответственна за разрушение одесского храма неправдивы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вооруженные силы РФ никогда не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая храмы и другие подобные объекты. Мы отрицаем подобные обвинения, так как это является неправдой. В данном случае речь идет о применении антиракет, которые были выпущены и привели к разрушению указанного храма», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.