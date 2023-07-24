Песков исключил вину России в разрушении главного храма Одессы

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия не наносит ударов по храмам, заявил Дмитрий Песков Фото:
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ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, включая храмы. Обвинения Россию в том, что она ответственна за разрушение одесского храма неправдивы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вооруженные силы РФ никогда не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая храмы и другие подобные объекты. Мы отрицаем подобные обвинения, так как это является неправдой. В данном случае речь идет о применении антиракет, которые были выпущены и привели к разрушению указанного храма», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, включая храмы. Обвинения Россию в том, что она ответственна за разрушение одесского храма неправдивы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вооруженные силы РФ никогда не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая храмы и другие подобные объекты. Мы отрицаем подобные обвинения, так как это является неправдой. В данном случае речь идет о применении антиракет, которые были выпущены и привели к разрушению указанного храма», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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