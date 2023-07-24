Песков исключил вину России в разрушении главного храма Одессы

24 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Россия не наносит ударов по храмам, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, включая храмы. Обвинения Россию в том, что она ответственна за разрушение одесского храма неправдивы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вооруженные силы РФ никогда не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая храмы и другие подобные объекты. Мы отрицаем подобные обвинения, так как это является неправдой. В данном случае речь идет о применении антиракет, которые были выпущены и привели к разрушению указанного храма», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре, включая храмы. Обвинения Россию в том, что она ответственна за разрушение одесского храма неправдивы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вооруженные силы РФ никогда не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая храмы и другие подобные объекты. Мы отрицаем подобные обвинения, так как это является неправдой. В данном случае речь идет о применении антиракет, которые были выпущены и привели к разрушению указанного храма», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.