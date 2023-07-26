Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна из Украины без участия РФ

26 июля 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

США работают с ЕС над вывозом зерна из Украины с помощью наземного транспорта Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США обсуждают с Евросоюзом вопрос о вывозе зерна из Украины без участия РФ. Об этом заявили в Белом доме. США работают с ЕС над вывозом зерна из Украины с помощью наземного транспорта. Об этом сообщили официальные представители штатов на брифинге, трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Такой вариант страны рассматривают в связи с прекращением продовольственной сделки. Ранее Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности продолжить вывоз зерна совместно с Турцией без РФ. По его словам, В Кремле сомневаются, что какая-либо из стран возьмет на себя риски по обеспечению безопасности зернового коридора без участия РФ. В ЕС заявили, что работают над увеличением вывоза украинского зерна по суше. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе.

США обсуждают с Евросоюзом вопрос о вывозе зерна из Украины без участия РФ. Об этом заявили в Белом доме. США работают с ЕС над вывозом зерна из Украины с помощью наземного транспорта. Об этом сообщили официальные представители штатов на брифинге, трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Такой вариант страны рассматривают в связи с прекращением продовольственной сделки. Ранее Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности продолжить вывоз зерна совместно с Турцией без РФ. По его словам, В Кремле сомневаются, что какая-либо из стран возьмет на себя риски по обеспечению безопасности зернового коридора без участия РФ. В ЕС заявили, что работают над увеличением вывоза украинского зерна по суше. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе.