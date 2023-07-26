26 июля 2023

Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна из Украины без участия РФ

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
США работают с ЕС над вывозом зерна из Украины с помощью наземного транспорта Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

США обсуждают с Евросоюзом вопрос о вывозе зерна из Украины без участия РФ. Об этом заявили в Белом доме.

США работают с ЕС над вывозом зерна из Украины с помощью наземного транспорта. Об этом сообщили официальные представители штатов на брифинге, трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Такой вариант страны рассматривают в связи с прекращением продовольственной сделки.

Ранее Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности продолжить вывоз зерна совместно с Турцией без РФ. По его словам, В Кремле сомневаются, что какая-либо из стран возьмет на себя риски по обеспечению безопасности зернового коридора без участия РФ.

В ЕС заявили, что работают над увеличением вывоза украинского зерна по суше. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе.

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США обсуждают с Евросоюзом вопрос о вывозе зерна из Украины без участия РФ. Об этом заявили в Белом доме. США работают с ЕС над вывозом зерна из Украины с помощью наземного транспорта. Об этом сообщили официальные представители штатов на брифинге, трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Такой вариант страны рассматривают в связи с прекращением продовольственной сделки. Ранее Россия объявила о прекращении зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности продолжить вывоз зерна совместно с Турцией без РФ. По его словам, В Кремле сомневаются, что какая-либо из стран возьмет на себя риски по обеспечению безопасности зернового коридора без участия РФ. В ЕС заявили, что работают над увеличением вывоза украинского зерна по суше. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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