В Кремле ответили на идею Зеленского продолжить зерновую сделку без РФ

Кремль сомневается в реалистичности идеи Зеленского продолжить зерновую сделку без России

18 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Кремль сомневается в реалистичности идеи Зеленского продолжить зерновую сделку без России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В Кремле сомневаются, что какая-либо из стран возьмет на себя обеспечение безопасности зернового коридора без участия в этом процессе России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности продолжить вывоз зерна совместно с Турцией без РФ. «[Продолжение зерновой сделки без России] безусловно, вопрос, который нуждается в проработке наших военных. Речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к зоне боевых действий, и без гарантий безопасности возникают определенные риски. Если что-то будет оформляться без России, эти риски должны будут учитываться. Мы не можем сказать, какие страны готовы на себя эти риски брать. Даже если брать зону осуществления зерновой сделки, ни для кого не секрет, что киевским режимом она используется для боевых целей», — подчеркнул Песков. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 17 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что РФ вернется к этому соглашению только тогда, когда полностью будут выполнены условия, касающиеся интересов России.

В Кремле сомневаются, что какая-либо из стран возьмет на себя обеспечение безопасности зернового коридора без участия в этом процессе России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности продолжить вывоз зерна совместно с Турцией без РФ. «[Продолжение зерновой сделки без России] безусловно, вопрос, который нуждается в проработке наших военных. Речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к зоне боевых действий, и без гарантий безопасности возникают определенные риски. Если что-то будет оформляться без России, эти риски должны будут учитываться. Мы не можем сказать, какие страны готовы на себя эти риски брать. Даже если брать зону осуществления зерновой сделки, ни для кого не секрет, что киевским режимом она используется для боевых целей», — подчеркнул Песков. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке 17 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что РФ вернется к этому соглашению только тогда, когда полностью будут выполнены условия, касающиеся интересов России.