Все кандидаты в губернаторы Тюменской области зарегистрированы избиркомом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
Александр Моор постарается сохранить пост губернатора 10 сентября Фото:

Все кандидаты в губернаторы Тюменской области, подавшие документы в региональную избирательную комиссию, официально зарегистрированы. Об этом 27 июля в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин.

«Приняли решения нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области», — написал глава избиркома. Таким образом, за пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).

Выборы губернатора назначены на 10 сентября. В них примут участие жители юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все кандидаты в губернаторы Тюменской области, подавшие документы в региональную избирательную комиссию, официально зарегистрированы. Об этом 27 июля в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин. «Приняли решения нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области», — написал глава избиркома. Таким образом, за пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР). Выборы губернатора назначены на 10 сентября. В них примут участие жители юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...