Все кандидаты в губернаторы Тюменской области зарегистрированы избиркомом

27 июля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Александр Моор постарается сохранить пост губернатора 10 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Все кандидаты в губернаторы Тюменской области, подавшие документы в региональную избирательную комиссию, официально зарегистрированы. Об этом 27 июля в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин. «Приняли решения нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области», — написал глава избиркома. Таким образом, за пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР). Выборы губернатора назначены на 10 сентября. В них примут участие жители юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Все кандидаты в губернаторы Тюменской области, подавшие документы в региональную избирательную комиссию, официально зарегистрированы. Об этом 27 июля в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин. «Приняли решения нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области», — написал глава избиркома. Таким образом, за пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР). Выборы губернатора назначены на 10 сентября. В них примут участие жители юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.