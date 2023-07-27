Все кандидаты в губернаторы Тюменской области зарегистрированы избиркомом

Все кандидаты в губернаторы Тюменской области, подавшие документы в региональную избирательную комиссию, официально зарегистрированы. Об этом 27 июля в своем telegram-канале сообщил председатель тюменского избиркома Игорь Халин.
«Приняли решения нашей комиссии о регистрации всех выдвинутых кандидатов на должность губернатора Тюменской области», — написал глава избиркома. Таким образом, за пост главы региона будут бороться действующий губернатор Александр Моор (ЕР), депутат Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), депутат Тюменской облдумы Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР).
Выборы губернатора назначены на 10 сентября. В них примут участие жители юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
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