Медведев призвал украинцев не нарушать правила во время спортивных соревнований

01 августа 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Медведев прокомментировал скандал вокруг украинской спортсменки по фехтованию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал украинцев и Запад не нарушать правила во время спортивных соревнований. Он напомнил, что в Средние века за это рубили голову. «Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, в Средние века за это рубили голову. В России — четвертовали, уточнил он. Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Позже в Международной федерации фехтования сообщили о намерениях изменить правила. Там хотят заменить рукопожатие на дистанционное приветствие. Спортсменка поддержала такие планы, передает RT. Сама Харлан считает, что с ней поступили несправедливо. Она рассказала, что находилась на грани нервного срыва из-за этой ситуации, передает «Суспільне Спорт».

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал украинцев и Запад не нарушать правила во время спортивных соревнований. Он напомнил, что в Средние века за это рубили голову. «Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, в Средние века за это рубили голову. В России — четвертовали, уточнил он. Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Позже в Международной федерации фехтования сообщили о намерениях изменить правила. Там хотят заменить рукопожатие на дистанционное приветствие. Спортсменка поддержала такие планы, передает RT. Сама Харлан считает, что с ней поступили несправедливо. Она рассказала, что находилась на грани нервного срыва из-за этой ситуации, передает «Суспільне Спорт».