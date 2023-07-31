31 июля 2023

Медведев призвал украинцев не нарушать правила во время спортивных соревнований

© Служба новостей «URA.RU»
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев прокомментировал скандал вокруг украинской спортсменки по фехтованию Фото:

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал украинцев и Запад не нарушать правила во время спортивных соревнований. Он напомнил, что в Средние века за это рубили голову.

«Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае», — написал Медведев в своем telegram-канале.

По его словам, в Средние века за это рубили голову. В России — четвертовали, уточнил он.

Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Позже в Международной федерации фехтования сообщили о намерениях изменить правила. Там хотят заменить рукопожатие на дистанционное приветствие. Спортсменка поддержала такие планы, передает RT. Сама Харлан считает, что с ней поступили несправедливо. Она рассказала, что находилась на грани нервного срыва из-за этой ситуации, передает «Суспільне Спорт».

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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал украинцев и Запад не нарушать правила во время спортивных соревнований. Он напомнил, что в Средние века за это рубили голову. «Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, в Средние века за это рубили голову. В России — четвертовали, уточнил он. Во время чемпионата мира в Милане по фехтованию украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована за то, что отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой. Позже в Международной федерации фехтования сообщили о намерениях изменить правила. Там хотят заменить рукопожатие на дистанционное приветствие. Спортсменка поддержала такие планы, передает RT. Сама Харлан считает, что с ней поступили несправедливо. Она рассказала, что находилась на грани нервного срыва из-за этой ситуации, передает «Суспільне Спорт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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