Новак: Россия будет продавать меньше нефти

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РФ сократит добычу нефти до конца 2023 года Фото:

До конца 2023 года Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года», — подчеркнул Александр Новак в разговоре с журналистами. По его мнению, данные действия направлены для предосторожности стран ОПЕК+. Также сокращение позволит создать баланс на рынке нефти. Он также подчеркнул, что сокращение будет пересматриваться ежемесячно.

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До конца 2023 года Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. «Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года», — подчеркнул Александр Новак в разговоре с журналистами. По его мнению, данные действия направлены для предосторожности стран ОПЕК+. Также сокращение позволит создать баланс на рынке нефти. Он также подчеркнул, что сокращение будет пересматриваться ежемесячно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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