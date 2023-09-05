Новак: Россия будет продавать меньше нефти

РФ сократит добычу нефти до конца 2023 года
До конца 2023 года Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года», — подчеркнул Александр Новак в разговоре с журналистами. По его мнению, данные действия направлены для предосторожности стран ОПЕК+. Также сокращение позволит создать баланс на рынке нефти. Он также подчеркнул, что сокращение будет пересматриваться ежемесячно.
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