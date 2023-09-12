В Одесской области повреждена портовая инфраструктура

13 сентября 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Пожарные тушат очаг возгорания в порту, сообщил Олег Кипер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Взрывы стали причиной повреждений припортовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации по региону Олег Кипер. «Есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой <…> инфраструктуры», — сообщил Кипер в своем telegram-канале. По его словам, пожарные тушат возгорание. Ранее украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в Сумской области и Одессе. Воздушная тревога прозвучала ночью 13 сентября.

Взрывы стали причиной повреждений припортовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации по региону Олег Кипер. «Есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой <…> инфраструктуры», — сообщил Кипер в своем telegram-канале. По его словам, пожарные тушат возгорание. Ранее украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в Сумской области и Одессе. Воздушная тревога прозвучала ночью 13 сентября.