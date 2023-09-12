12 сентября 2023

В Одесской области повреждена портовая инфраструктура

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Пожарные тушат очаг возгорания в порту, сообщил Олег Кипер Фото:

Взрывы стали причиной повреждений припортовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации по региону Олег Кипер.

«Есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой <…> инфраструктуры», — сообщил Кипер в своем telegram-канале. По его словам, пожарные тушат возгорание.

Ранее украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в Сумской области и Одессе. Воздушная тревога прозвучала ночью 13 сентября.

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Взрывы стали причиной повреждений припортовой инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации по региону Олег Кипер. «Есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой <…> инфраструктуры», — сообщил Кипер в своем telegram-канале. По его словам, пожарные тушат возгорание. Ранее украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в Сумской области и Одессе. Воздушная тревога прозвучала ночью 13 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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