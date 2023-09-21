Глава РФС вступился за Карпина после его призыва к игрокам уезжать из России

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Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, дюков александр
Александр Дюков (на фото) заявил, что слова Валерия Крапина были вырваны из контекста Фото:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заступился за главного тренера сборной РФ Валерия Карпина после его слов о том, что отечественным футболистам нужно уезжать из страны. По словам главы РФС, заявление тренера было вырвано из контекста.

«Этот ответ был вырван из контекста. Это был футбольный, а не политический вопрос. Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезать из теплой ванны, в которой они находятся». — сказал Александр Дюков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит ТАСС.

Дюков также подчеркнул, что РФС заинтересован в том, чтобы российские спортсмены оставались в России. Однако в то же время все заинтересованы в развитии отечественных футболистов.

Ранее Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны для участия в зарубежных чемпионатах, после чего подвергся критике. Он объяснил свое заявление тем, что отечественным игрокам следует выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. Он также сказал, что в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста, передает Sport24.

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заступился за главного тренера сборной РФ Валерия Карпина после его слов о том, что отечественным футболистам нужно уезжать из страны. По словам главы РФС, заявление тренера было вырвано из контекста. «Этот ответ был вырван из контекста. Это был футбольный, а не политический вопрос. Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезать из теплой ванны, в которой они находятся». — сказал Александр Дюков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит ТАСС. Дюков также подчеркнул, что РФС заинтересован в том, чтобы российские спортсмены оставались в России. Однако в то же время все заинтересованы в развитии отечественных футболистов. Ранее Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны для участия в зарубежных чемпионатах, после чего подвергся критике. Он объяснил свое заявление тем, что отечественным игрокам следует выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. Он также сказал, что в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста, передает Sport24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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