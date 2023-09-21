Глава РФС вступился за Карпина после его призыва к игрокам уезжать из России

21 сентября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Александр Дюков (на фото) заявил, что слова Валерия Крапина были вырваны из контекста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заступился за главного тренера сборной РФ Валерия Карпина после его слов о том, что отечественным футболистам нужно уезжать из страны. По словам главы РФС, заявление тренера было вырвано из контекста. «Этот ответ был вырван из контекста. Это был футбольный, а не политический вопрос. Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезать из теплой ванны, в которой они находятся». — сказал Александр Дюков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит ТАСС. Дюков также подчеркнул, что РФС заинтересован в том, чтобы российские спортсмены оставались в России. Однако в то же время все заинтересованы в развитии отечественных футболистов. Ранее Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны для участия в зарубежных чемпионатах, после чего подвергся критике. Он объяснил свое заявление тем, что отечественным игрокам следует выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. Он также сказал, что в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста, передает Sport24 .

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заступился за главного тренера сборной РФ Валерия Карпина после его слов о том, что отечественным футболистам нужно уезжать из страны. По словам главы РФС, заявление тренера было вырвано из контекста. «Этот ответ был вырван из контекста. Это был футбольный, а не политический вопрос. Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезать из теплой ванны, в которой они находятся». — сказал Александр Дюков в ходе общения с журналистами. Его слова приводит ТАСС. Дюков также подчеркнул, что РФС заинтересован в том, чтобы российские спортсмены оставались в России. Однако в то же время все заинтересованы в развитии отечественных футболистов. Ранее Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из страны для участия в зарубежных чемпионатах, после чего подвергся критике. Он объяснил свое заявление тем, что отечественным игрокам следует выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. Он также сказал, что в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста, передает Sport24.