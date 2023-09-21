В РФ увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами

22 сентября 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

Прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прабабушки и прадедушки до 80-лет смогут быть опекунами несовершеннолетних сирот. Благодаря этому они получат право на повышение пенсии. В настоящее время надбавки за опекунство составляют треть от фиксированной пенсии. Данные поправки в законе поддержал камбин РФ. «Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов», — рассказали Известиям представители камбина. Один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев добавил, что сейчас опекунами несовершеннолетнего сироты или признанного недееспособным могут стать только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки. Однако бывает, когда у ребенка осталась прабабушка, которой еще нет 80 лет и не является инвалидом, а значит может выполнять функции опекуна, но закон этого не предусматривает. Поэтому подготовленные поправки решат эту проблему. Страховая часть пенсионных выплат считается индивидуально каждому. Фиксированная выплата выплачивается пенсионеру ежемесячно, и в настоящее время она составляет составляет 7567 рублей. В определенных случаях пенсионеры могут повысить выплату. За каждого иждивенца пенсионеры, ставшие опекунами получают раз в месяц треть от ее фиксированной части (2522 рублей). «Правильная инициатива, ведь родной человек, кровный родственник всегда ближе», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее URA.RU писало о том, что с 1 октября 2023 года некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные пенсии. Редакция подготовила список, кому и на какую сумму повысят выплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прабабушки и прадедушки до 80-лет смогут быть опекунами несовершеннолетних сирот. Благодаря этому они получат право на повышение пенсии. В настоящее время надбавки за опекунство составляют треть от фиксированной пенсии. Данные поправки в законе поддержал камбин РФ. «Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов», — рассказали Известиям представители камбина. Один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев добавил, что сейчас опекунами несовершеннолетнего сироты или признанного недееспособным могут стать только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки. Однако бывает, когда у ребенка осталась прабабушка, которой еще нет 80 лет и не является инвалидом, а значит может выполнять функции опекуна, но закон этого не предусматривает. Поэтому подготовленные поправки решат эту проблему. Страховая часть пенсионных выплат считается индивидуально каждому. Фиксированная выплата выплачивается пенсионеру ежемесячно, и в настоящее время она составляет составляет 7567 рублей. В определенных случаях пенсионеры могут повысить выплату. За каждого иждивенца пенсионеры, ставшие опекунами получают раз в месяц треть от ее фиксированной части (2522 рублей). «Правильная инициатива, ведь родной человек, кровный родственник всегда ближе», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов. Ранее URA.RU писало о том, что с 1 октября 2023 года некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные пенсии. Редакция подготовила список, кому и на какую сумму повысят выплаты.