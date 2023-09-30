ВС РФ уничтожили боевиков «Азова»* в ДНР

01 октября 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

На краснолиманском направлении группировка «Центр» уничтожила 50 украинских военных, среди которых были боевики «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен на территории России). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. «При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“. Потери противника составили более 50 военнослужащих», — заявил Александр Савчук, его слова передает РИА Новости. Начальник пресс-центра группировки отметил, что уничтожили еще боевую машину и пикап. Боевики «Азова» вернулись на Украину 17 августа. До этого они находились в Турции, по договоренностям, в которых участвовала Россия. Они оказались в Турции после освобождения Мариуполя. Спустя несколько месяцев Анкара отдала их Украине. Военный политолог Олег Иванников заявлял URA.RU, что возвращение боевиков — это бонус для президента Украины Владимира Зеленского перед мирными переговорами. Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ уничтожили эшелон бронетехники и две бригады ВСУ. Огонь велся при помощи комплекса «Искандер». Утром того же дня, армия России уничтожила над Белгородской областью девять снарядов РСЗО «Ураган». *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России