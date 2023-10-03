На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины. Фото, видео 03 октября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 + Из-за аварии инспекторы организовали движение машин в одну полосу (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 13-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины, из-за этого на данном участке инспекторы организовали движение в одну полосу. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Два транспортных средства столкнулись на 13-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». После удара одна из машин перевернулась. Врачи осматривают одного из водителей. Инспекторы разбираются в причинах аварии. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66] Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66] На 13-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины, из-за этого на данном участке инспекторы организовали движение в одну полосу. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Два транспортных средства столкнулись на 13-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». После удара одна из машин перевернулась. Врачи осматривают одного из водителей. Инспекторы разбираются в причинах аварии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям