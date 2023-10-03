Из-за аварии инспекторы организовали движение машин в одну полосу (архивное фото)
На 13-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины, из-за этого на данном участке инспекторы организовали движение в одну полосу. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Два транспортных средства столкнулись на 13-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
После удара одна из машин перевернулась. Врачи осматривают одного из водителей. Инспекторы разбираются в причинах аварии.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!