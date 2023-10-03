На трассе Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины. Фото, видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
Из-за аварии инспекторы организовали движение машин в одну полосу (архивное фото) Фото:

На 13-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины, из-за этого на данном участке инспекторы организовали движение в одну полосу. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Два транспортных средства столкнулись на 13-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

После удара одна из машин перевернулась. Врачи осматривают одного из водителей. Инспекторы разбираются в причинах аварии.

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На 13-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень столкнулись две машины, из-за этого на данном участке инспекторы организовали движение в одну полосу. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Два транспортных средства столкнулись на 13-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». После удара одна из машин перевернулась. Врачи осматривают одного из водителей. Инспекторы разбираются в причинах аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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