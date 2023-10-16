Комитет ГД одобрил введение наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии

16 октября 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы рекомендует палате парламента принять закон о добровольцах в Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Комитет Госдумы также рекомендовал палате парламента принять закон в первом чтении. «Документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о добровольческих формирований Росгвардии и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии», — передает ТАСС. Отмечается, что проект закона также предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто дискредитирует добровольческие формирования Росгвардии. Этот документ был внесен в Госдуму еще в сентябре. Согласно ему, за критику добровольческих формирований предусмотрено такое же наказание, которое уже действуют за дискредитацию ВС РФ. Это делается перед тем, как Росгвардия сможет иметь отряды из добровольцев.

Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Комитет Госдумы также рекомендовал палате парламента принять закон в первом чтении. «Документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о добровольческих формирований Росгвардии и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии», — передает ТАСС. Отмечается, что проект закона также предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто дискредитирует добровольческие формирования Росгвардии. Этот документ был внесен в Госдуму еще в сентябре. Согласно ему, за критику добровольческих формирований предусмотрено такое же наказание, которое уже действуют за дискредитацию ВС РФ. Это делается перед тем, как Росгвардия сможет иметь отряды из добровольцев.