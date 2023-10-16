Комитет ГД одобрил введение наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Комитет Госдумы рекомендует палате парламента принять закон о добровольцах в Росгвардии Фото:

Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Комитет Госдумы также рекомендовал палате парламента принять закон в первом чтении.

«Документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о добровольческих формирований Росгвардии и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии», — передает ТАСС. Отмечается, что проект закона также предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто дискредитирует добровольческие формирования Росгвардии.

Этот документ был внесен в Госдуму еще в сентябре. Согласно ему, за критику добровольческих формирований предусмотрено такое же наказание, которое уже действуют за дискредитацию ВС РФ. Это делается перед тем, как Росгвардия сможет иметь отряды из добровольцев.

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Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Комитет Госдумы также рекомендовал палате парламента принять закон в первом чтении. «Документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о добровольческих формирований Росгвардии и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии», — передает ТАСС. Отмечается, что проект закона также предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто дискредитирует добровольческие формирования Росгвардии. Этот документ был внесен в Госдуму еще в сентябре. Согласно ему, за критику добровольческих формирований предусмотрено такое же наказание, которое уже действуют за дискредитацию ВС РФ. Это делается перед тем, как Росгвардия сможет иметь отряды из добровольцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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