Комитет ГД одобрил введение наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Проект закона об уголовном наказании за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Комитет Госдумы также рекомендовал палате парламента принять закон в первом чтении.
«Документом предусмотрено наказание за публичное распространение ложной информации о добровольческих формирований Росгвардии и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии», — передает ТАСС. Отмечается, что проект закона также предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто дискредитирует добровольческие формирования Росгвардии.
Этот документ был внесен в Госдуму еще в сентябре. Согласно ему, за критику добровольческих формирований предусмотрено такое же наказание, которое уже действуют за дискредитацию ВС РФ. Это делается перед тем, как Росгвардия сможет иметь отряды из добровольцев.
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