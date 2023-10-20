У компании модных брендов украли одежду на три миллиарда рублей

«Фонтанка»: у Melon Fashion Group украли одежду на три миллиарда рублей
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Производство стеклянных крышек и посуды с антипригарным покрытием. Каменск-Уральский. Свердловская область, склад, погрузка, грузовик, крышки, производство крышек, отгрузка
Кража была обнаружена при разгрузке в Новосаратовке Фото:

Российский ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) заявил о пропаже 26 коробок с товаром на три миллиарда рублей. Кража была обнаружена при разгрузке в Новосаратовке. Ущерб составил 3 миллиарда рублей.

«Контейнер, опечатанный после погрузки товара в Домодедово, оказался вскрыт. Не хватало 26 коробок с одеждой», — сообщило издание «Фонтанка». Отмечается, что директор компании Михаил Уржумцев написал заявление в полицию 19 октября.

Грузовик с одеждой прибыл на разгрузку в Новосаратовку 28 сентября, при этом известно, что по пути он останавливался два раза. Уточняется, что ущерб компании составил более трех миллиардов рублей.

Melon Fashion Group — ведущий fashion-ретейлер России, владеющий брендами ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela и IDOL. В 2023 году рекламное агентство «Радио реклама НН» приобрело 75% акций компании. Агентство «Радио реклама НН» принадлежит Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина.

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Российский ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) заявил о пропаже 26 коробок с товаром на три миллиарда рублей. Кража была обнаружена при разгрузке в Новосаратовке. Ущерб составил 3 миллиарда рублей. «Контейнер, опечатанный после погрузки товара в Домодедово, оказался вскрыт. Не хватало 26 коробок с одеждой», — сообщило издание «Фонтанка». Отмечается, что директор компании Михаил Уржумцев написал заявление в полицию 19 октября. Грузовик с одеждой прибыл на разгрузку в Новосаратовку 28 сентября, при этом известно, что по пути он останавливался два раза. Уточняется, что ущерб компании составил более трех миллиардов рублей. Melon Fashion Group — ведущий fashion-ретейлер России, владеющий брендами ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela и IDOL. В 2023 году рекламное агентство «Радио реклама НН» приобрело 75% акций компании. Агентство «Радио реклама НН» принадлежит Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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