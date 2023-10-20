У компании модных брендов украли одежду на три миллиарда рублей

Российский ритейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela) заявил о пропаже 26 коробок с товаром на три миллиарда рублей. Кража была обнаружена при разгрузке в Новосаратовке. Ущерб составил 3 миллиарда рублей.
«Контейнер, опечатанный после погрузки товара в Домодедово, оказался вскрыт. Не хватало 26 коробок с одеждой», — сообщило издание «Фонтанка». Отмечается, что директор компании Михаил Уржумцев написал заявление в полицию 19 октября.
Грузовик с одеждой прибыл на разгрузку в Новосаратовку 28 сентября, при этом известно, что по пути он останавливался два раза. Уточняется, что ущерб компании составил более трех миллиардов рублей.
Melon Fashion Group — ведущий fashion-ретейлер России, владеющий брендами ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela и IDOL. В 2023 году рекламное агентство «Радио реклама НН» приобрело 75% акций компании. Агентство «Радио реклама НН» принадлежит Kismet Capital Group бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина.
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