Бюджетников в Саратовской области заставляют работать день бесплатно ради СВО

07 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Не все бюджетники в Балашове хотят отдавать однодневный заработок в Фонд помощи бойцам СВО (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудников детских садов, библиотек и школ в Балашове (Саратовская область) принуждают отдавать однодневный заработок на СВО. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Однако в пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что никто сотрудников не заставляет отдавать деньги. «В городе Балашов работники бюджетных организаций получили рассылку от руководства, в которой говорится, что они должны перечислить сумму однодневного заработка в Фонд помощи бойцам СВО», — говорится в посте канала со ссылкой на источник. Отмечается, что у технического персонала средний дневной заработок — 650 рублей, а передача средств должна происходить коллективно. Работники бюджетных организаций рассказали «Осторожно, новости», что не все хотят принудительно отдавать часть зарплаты. Однако при этом никто публично против не высказывался. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской администрации. «Могу сказать только одно — никто никого не принуждает», — ответили там на вопрос агентства.

Сотрудников детских садов, библиотек и школ в Балашове (Саратовская область) принуждают отдавать однодневный заработок на СВО. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Однако в пресс-службе городской администрации URA.RU сообщили, что никто сотрудников не заставляет отдавать деньги. «В городе Балашов работники бюджетных организаций получили рассылку от руководства, в которой говорится, что они должны перечислить сумму однодневного заработка в Фонд помощи бойцам СВО», — говорится в посте канала со ссылкой на источник. Отмечается, что у технического персонала средний дневной заработок — 650 рублей, а передача средств должна происходить коллективно. Работники бюджетных организаций рассказали «Осторожно, новости», что не все хотят принудительно отдавать часть зарплаты. Однако при этом никто публично против не высказывался. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу городской администрации. «Могу сказать только одно — никто никого не принуждает», — ответили там на вопрос агентства.