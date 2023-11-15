Российский актер Василий Мищенко рассказал об избиении дочери в Италии за русскую речь

Дочь актера Мищенко избили в Италии за русскую речь

15 ноября 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

В Италии избили дочь российского актера Василия Мищенко Фото: Наталия Вершинина © URA.RU На дочь российского актера Василия Мищенко напали украинские беженцы в Италии. Поводом для избиения послужила русская речь девушки. «Догнали, сразу стали бить. Дочь говорит: „Меня настолько поразило, что люди пропитаны ненавистью к нам“», — рассказал Василий Мищенко в интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». Сообщение опубликовано в telegram-канале «Абзац». Сам Мищенко был шокирован, когда узнал, что в избиении участвовал ребенок, который кричал: «Дайте я ударю». Актер подчеркнул, что местные власти страны не стали искать виновных в избиении его дочери. Полиция страны также старается не встревать в конфликты на почве противостояния РФ и Украины. Василий Мищенко известен по фильмам «Экипаж», «Стрельцов» и множеству других российских картин. После начала спецоперации РФ на Украине страну покинули множество украинских беженцев.

На дочь российского актера Василия Мищенко напали украинские беженцы в Италии. Поводом для избиения послужила русская речь девушки. «Догнали, сразу стали бить. Дочь говорит: „Меня настолько поразило, что люди пропитаны ненавистью к нам“», — рассказал Василий Мищенко в интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». Сообщение опубликовано в telegram-канале «Абзац». Сам Мищенко был шокирован, когда узнал, что в избиении участвовал ребенок, который кричал: «Дайте я ударю». Актер подчеркнул, что местные власти страны не стали искать виновных в избиении его дочери. Полиция страны также старается не встревать в конфликты на почве противостояния РФ и Украины. Василий Мищенко известен по фильмам «Экипаж», «Стрельцов» и множеству других российских картин. После начала спецоперации РФ на Украине страну покинули множество украинских беженцев.