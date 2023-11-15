Российский актер Василий Мищенко рассказал об избиении дочери в Италии за русскую речь

Дочь актера Мищенко избили в Италии за русскую речь
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Клипарт. Италия. Рим , колизей, рим
В Италии избили дочь российского актера Василия Мищенко Фото:

На дочь российского актера Василия Мищенко напали украинские беженцы в Италии. Поводом для избиения послужила русская речь девушки.

«Догнали, сразу стали бить. Дочь говорит: „Меня настолько поразило, что люди пропитаны ненавистью к нам“», — рассказал Василий Мищенко в интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». Сообщение опубликовано в telegram-канале «Абзац».

Сам Мищенко был шокирован, когда узнал, что в избиении участвовал ребенок, который кричал: «Дайте я ударю». Актер подчеркнул, что местные власти страны не стали искать виновных в избиении его дочери. Полиция страны также старается не встревать в конфликты на почве противостояния РФ и Украины.

Василий Мищенко известен по фильмам «Экипаж», «Стрельцов» и множеству других российских картин. После начала спецоперации РФ на Украине страну покинули множество украинских беженцев.

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На дочь российского актера Василия Мищенко напали украинские беженцы в Италии. Поводом для избиения послужила русская речь девушки. «Догнали, сразу стали бить. Дочь говорит: „Меня настолько поразило, что люди пропитаны ненавистью к нам“», — рассказал Василий Мищенко в интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». Сообщение опубликовано в telegram-канале «Абзац». Сам Мищенко был шокирован, когда узнал, что в избиении участвовал ребенок, который кричал: «Дайте я ударю». Актер подчеркнул, что местные власти страны не стали искать виновных в избиении его дочери. Полиция страны также старается не встревать в конфликты на почве противостояния РФ и Украины. Василий Мищенко известен по фильмам «Экипаж», «Стрельцов» и множеству других российских картин. После начала спецоперации РФ на Украине страну покинули множество украинских беженцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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