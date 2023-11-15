Российский актер Василий Мищенко рассказал об избиении дочери в Италии за русскую речь

На дочь российского актера Василия Мищенко напали украинские беженцы в Италии. Поводом для избиения послужила русская речь девушки.
«Догнали, сразу стали бить. Дочь говорит: „Меня настолько поразило, что люди пропитаны ненавистью к нам“», — рассказал Василий Мищенко в интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». Сообщение
Сам Мищенко был шокирован, когда узнал, что в избиении участвовал ребенок, который кричал: «Дайте я ударю». Актер подчеркнул, что местные власти страны не стали искать виновных в избиении его дочери. Полиция страны также старается не встревать в конфликты на почве противостояния РФ и Украины.
Василий Мищенко известен по фильмам «Экипаж», «Стрельцов» и множеству других российских картин. После начала спецоперации РФ на Украине страну покинули множество украинских беженцев.
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